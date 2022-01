Sešili maske za vse občane

V Kulturno-upravnem središču je potekala priložnostna slovesnost, na kateri je poslanec državnega zbora Franc Breznik podelil spominska znaka za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 Francu Štuhcu in Simoni Vršič. Poveljnik Občinskega štaba CZ Sv. Jurij ob Ščavnici Štuhec je priznanje prejel za operativno vodenje štaba v času prvega vala epidemije, ki se je odražalo skozi usmerjanje dejavnosti za zaščito in pomoč ter za zagotavljanje osnovnih razmer za življenje.

Simona Vršič si je vladno priznanje prislužila s strokovnim in učinkovitim vodenjem skupine žena in deklet, ki so v prvih dneh epidemije začele šivati zaščitne maske v prostorih takratnega centra ponovne uporabe. Njeno poznavanje tehnologije materiala, tehnike šivanja in njena voditeljska sposobnost sta omogočila, da so v le nekaj dneh zagotovile zaščitne maske za vsa gospodinjstva v občini.

Slovesnost, na kateri sta bila navzoča domači župan Anton Slana in namestnik poveljnika Regijskega štaba CZ Primož Senčar, sta z glasbenimi točkami popestrila učenec in učenka Glasbene šole Gornja Radgona Jakob Krajnc s trobento (mentor Janez Lorber, BA) in Marina Štuhec z violino (mentor Dejan Zorman, prof.). Korepetitorka za klavirjem je bila Suzana Djokić, mag. prof.