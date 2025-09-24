  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   Pametne naprave

Serija Xiaomi 15T združuje izjemno optiko z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunskim dizajnom

Xiaomi je danes na globalnem dogodku v nemškem Münchnu predstavil najnovejša pametna telefona Xiaomi 15T in Xiaomi 15T Pro.
V obdobju od 24. 9. 2025 do 31. 10. 2025 ob nakupu naprav Xiaomi 15T Pro ali Xiaomi 15T prejmete v dar pametni robotski sesalnik Xiaomi Robot Vacuum S40C. Da bi kupec uveljavil pravico do darila, se mora v skladu s pravili promocije po prevzemu kupljene naprave do 30. novembra 2025 registrirati na spletni strani xiaomipromocija.si. FOTO: XIAOMI

 24. 9. 2025 | 15:41
Zaznamuje ju drzen razvoj, ki odlikuje serijo Xiaomi T, od vodilnih fotografskih zmogljivosti za sodobne ustvarjalce trendov do napredne mobilne tehnologije, vrhunskih zaslonov in izpopolnjenega dizajna.

Izjemna optika za fotografije na višji ravni

Serija Xiaomi 15T vključuje napreden sistem treh kamer, razvit v sodelovanju z nemško Leico, z glavno, ultraširoko in telefoto kamero na modelu Xiaomi 15T ter glavno, ultraširoko in telefoto kamero Leica 5x Pro na modelu Xiaomi 15T Pro. Sistema kamer sta zasnovana tako, da zagotavljata impresivne rezultate v najrazličnejših fotografskih scenarijih. Za vsestransko kompozicijo Xiaomi 15T Pro in Xiaomi 15T ponujata tudi več izbirnih goriščnih razdalj. Xiaomi 15T Pro pokriva goriščne razdalje od 15 mm do 230 mm, Xiaomi 15T pa od 15 mm do 92 mm, kar omogoča natančno uokvirjanje širokih razgledov ali približevanje podrobnostim.

V osrčju 50-milijonske glavne kamere serije Xiaomi 15T je optični objektiv Leica Summilux, ki zajame izjemne podrobnosti z zaslonko ƒ/1,7 v osnovni različici in zaslonko ƒ/1,62 v različici Pro. Poleg zapletenih podrobnosti je mogoče doseči tudi živahne barve in visok kontrast, celo v slabših svetlobnih razmerah. Model Xiaomi 15T Pro gre še korak dlje, saj ima visoko zmogljivo slikovno tipalo Light Fusion 900, ki se ponaša z visokim dinamičnim razponom 13,5 EV, kar znatno izboljša jasnost in natančnost barvnih tonov.

V obdobju od 24. 9. 2025 do 31. 10. 2025 ob nakupu naprav Xiaomi 15T Pro ali Xiaomi 15T prejmete v dar pametni robotski sesalnik Xiaomi Robot Vacuum S40C. Da bi kupec uveljavil pravico do darila, se mora v skladu s pravili promocije po prevzemu kupljene naprave do 30. novembra 2025 registrirati na spletni strani xiaomipromocija.si. FOTO: XIAOMI
Xiaomi 15T Pro ob tem s teleobjektivom Leica 5x Pro ponuja impresivno petkratno optično povečavo, desetkratno povečavo optične kakovosti in dvajsetkratno ultra povečavo. To je popolno za fotografiranje najrazličnejših prizorov, od prostranih pokrajin do podrobnih posnetkov. Oba modela imata ob zadnjih kamerah še 32-milijonsko sprednjo kamero za fotografiranje selfijev in opravljanje videoklicev.

V kombinaciji z najsodobnejšimi kamerami deluje platforma za računalniško fotografijo naslednje generacije Xiaomi AISP 2.0. S funkcijami, kot sta Portrait 2.0 in Color 2.0, pomaga nadgraditi fotografije z izboljšano zaznavo globine, tonskega razpona in pravilnosti barv, posledica pa so bolj naravne in realistične fotografije z minimalno potrebo po dodatni obdelavi.

To je še posebej koristno za način Master Portrait, ki nadgrajuje portretne zmogljivosti prejšnje generacije in uvaja popolnoma nove učinke zamegljenega ozadja, kot sta Wide in Bubbles, hkrati pa omogoča individualno spreminjanje zaslonke in goriščne razdalje. Na voljo so ikonične goriščnice 28, 35, 50 in 70 milimetrov, v primeru modela Xiaomi 15T Pro pa še 135 milimetrov za bližinske posnetke. Za zajemanje spontanih trenutkov način ulične fotografije dovoli hitro zajemanje brez predhodnega odklepanja zaslona.

Telefona serije Xiaomi 15T ustvarjalcem ponujata video zmogljivosti na profesionalni ravni. Oba podpirata snemanje v razločljivosti 4K s 30 sličicami na sekundo v standardu visokega dinamičnega razpona HDR10+ na vseh goriščnicah, s čimer ohranjata dosledno živahnost in kontrast ne glede na uporabljeni objektiv. Xiaomi 15T Pro pa dodatno razširja meje s podporo snemanja v razločljivosti 4K s 120 sličicami na sekundo z glavno kamero. Za potrebe postprodukcije lahko izberete 10-bitni zapis LUT, ki dovoli večjo fleksibilnost.

Od fotografije do videa sistem kamer serije Xiaomi 15T ponuja celovito rešitev za vse, ki želijo enostavno upravljanje in nepozabne rezultate, ne glede na to, ali zajemajo spontane trenutke ali skrbno sestavljene fotografske zgodbe.

Prebojna povezljivost v kombinaciji z novim operacijskim sistemom

Poleg slikovnih zmogljivosti serija Xiaomi 15T prinaša preboj na področju povezljivosti in na novo opredeljuje način, kako ostati povezani v različnih okoljih. Srce inovacije je niz naprednih tehnologij (Xiaomi Astral Communication), vključno s premierno predstavljeno komunikacijo brez povezave (Xiaomi Offline Communication)¹. Ta omogoča neposredno glasovno komunikacijo med napravami serije Xiaomi 15T na razdaljah do 1,9 km pri modelu Xiaomi 15T Pro in 1,3 km pri modelu Xiaomi 15T, v primeru odsotnosti mobilnega ali brezžičnega signala.2 To je popolno za odprta okolja, kot so džungle, puščave ali oddaljene pohodniške poti, saj zagotavlja dodatno raven zanesljivosti, ko tradicionalna omrežja niso na voljo.

Za stabilno in prilagodljivo povezljivost v različnih okoliščinah poskrbi prilagodljiva uporaba satelitskega, brezžičnega in Bluetooth sprejemnika (Xiaomi Surge T1S Tuner). Deluje v tandemu z visoko zmogljivo anteno in algoritmom umetne inteligence (AI Smart Antenna Switching), kar zagotavlja optimalen sprejem. Posledično integrirani sistem pomaga zagotoviti močne in stabilne povezave, ne glede na okolje in dejavnost.

Ob najnovejši komunikacijski tehnologiji bosta telefona serije Xiaomi 15T imela tudi najnovejšo programsko opremo Xiaomi HyperOS 3.3 Ta zagotavlja izboljšano uporabniško izkušnjo, nadgrajene zmogljivosti večopravilnosti3 in hitrejši zagon aplikacij, skupaj s prenovljenimi elementi vmesnika, vključno z zaklenjenimi zasloni, ozadji, ikonami, pripomočki in čisto novim dizajnom obvestil. Medtem bo inteligenca Xiaomi HyperAI4 na sistemski ravni izboljšala medsebojno povezanost naprav in pomagala povečati produktivnost s pomočjo nemotenega deljenja in sinhronizacije vsebin.

Večji, svetlejši in bolj privlačen zaslon

Močno strojno opremo in povezljivost serije Xiaomi 15T dopolnjuje jasen, živahen in doslej največji zaslon med pametnimi telefoni serije Xiaomi T. Prostrani 16,2-centimetrski (6,83-palčni) zaslon je zasnovan za izboljšanje ustvarjanja vsebin, branja in zabave z izjemnimi vizualnimi učinki.2 Zaslon z največjo svetlostjo do 3200 kandel ohranja jasnost tudi v močni zunanji svetlobi, kar zagotavlja vidljivost v različnih okoljih. Poleg tega ostra razločljivost 1,5K prikazuje prizore z izjemno živahnostjo in natančnostjo tonov ter fotografijam, videoposnetkom in grafikam daje življenje v osupljivih podrobnostih.

Xiaomi 15T Pro vizualno izkušnjo popelje še korak dlje z ultra ozkimi 1,5-milimetrskimi robovi na vseh štirih straneh, kar omogoča zaslonska tehnologija LIPO.2 Robovi so za 27 odstotkov tanjši kot pri prejšnji generaciji,2 zato se zdi zaslon od roba do roba večji brez povečanja velikosti ohišja. Zaslon modela Xiaomi 15T Pro se ponaša tudi z izjemno gladko frekvenco osveževanja do 144 hercev5 za nemoten prikaz pomikanja ter hitrejše in odzivnejše interakcije. Za udobno in dolgotrajno uporabo je Xiaomi 15T Pro opremljen z zatemnjevanjem osvetlitve zaslona (DC) in naprednimi funkcijami zaščite oči.

Xiaomi 15T podpira frekvenco osveževanja zaslona do 120 hercev6 in prilagaja osvetlitev s 3840 herci (PWM). To učinkovito zmanjša utripanje zaslona, zaradi česar je zaslon udobnejši za daljše gledanje, zlasti med nočnim branjem ali v slabše osvetljenih okoljih.

Moč in vzdržljivost

Enkraten zaslon zahteva enako zmogljivo notranjost. Da bi zadovoljila potrebe današnjih uporabnikov, serija Xiaomi 15T ponuja robustno zmogljivost in učinkovito upravljanje toplote. Xiaomi 15T in Xiaomi 15T Pro imata kljub vitkemu ohišju vgrajeno baterijo s kapaciteto 5500 mAh. Xiaomi 15T Pro ponuja 90-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje,7 Xiaomi 15T pa podpira 67-vatno žično polnjenje HyperCharge.8 Poleg tega je baterija zasnovana za dolgo življenjsko dobo in lahko ohrani do 80 odstotkov zmogljivosti tudi po 1600 ciklih polnjenja.2 Ko je prazna, se lahko znova vklopi v manj kot štirih sekundah2 po priklopu na napajanje.

Zmogljivosti modela Xiaomi 15T Pro temeljijo na procesorju MediaTek Dimensity 9400+, izdelanem v 3-nanometrskem procesu, Xiaomi 15T pa poganja procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Oba zagotavljata izboljšano zmogljivost procesorskih (CPU) in grafičnih (GPU) jeder v primerjavi s prejšnjo generacijo in omogočata nemoteno izvajanje najrazličnejših nalog.2

Poleg same zmogljivosti je za zagotavljanje dolgotrajnega udobja med daljšimi sejami bistven tudi odličen sistem za upravljanje toplote. V seriji Xiaomi 15T ima ključno vlogo sistem Xiaomi 3D IceLoop, ki z učinkovitim ločevanjem pare in tekočine prenaša toploto iz notranjih komponent na površino telefona. Zasnova pomaga pri odvajanju toplote iz glavnih virov, kot je procesor (sistem na čipu), in omogoča enakomerno porazdelitev toplote po površini naprave. Po zaslugi tega boste uživali v trajni optimalni zmogljivosti in udobnejšem držanju, celo med zahtevnimi nalogami.

Vodilna zasnova in vzdržljivost

Vrhunske zmogljivosti so vgrajene v izpopolnjeno zasnovo, ki odraža neprestano prizadevanje podjetja Xiaomi za eleganco, vzdržljivost in udobje. Elementi ohišja telefonov serije Xiaomi 15T tvorijo brezšivno zunanjost s poudarjenimi ravnimi robovi okvirja in rahlo zaobljenimi vogali, ki prispevajo k prefinjeni estetiki in udobnemu oprijemu.

Serija Xiaomi 15T ne ponuja le vrhunskega videza in občutka, temveč tudi vzdržljivost. Ta se začne pri steklu Corning Gorilla Glass 7i, ki pokriva zaslon in v primerjavi s prejšnjo generacijo2 ponuja 100-odstotno boljšo odpornost proti praskam, ter se nadaljuje z vzdržljivo stekleno zadnjo ploskvijo, ki združuje stil in trpežnost. Oba modela sta bila nadgrajena, da preneseta globino do treh metrov v sladki vodi,2 o čemer priča skladnost s standardom IP68 odpornosti proti vodi in prahu.9

Xiaomi 15T Pro se od osnovne različice razlikuje po okvirju iz aluminijeve zlitine 6M13 visoke trdote, ki zagotavlja strukturno celovitost in izboljšano zaščito pred padci. Na voljo je v črni, sivi in prestižni zlati barvi Mocha Gold10. Xiaomi 15T bo na voljo v črni, sivi in elegantni rožnato zlati barvi Rose Gold,1, ki izžareva subtilno prefinjenost.

Dodatne ugodnosti

Ob nakupu serije Xiaomi 15T prejmete posebne ugodnosti – tri mesece brezplačne uporabe YouTube Premiuma, tri mesece storitve Google AI Pro ter eno brezplačno menjavo zaslona v šestih mesecih od nakupa naprave.

Cena in razpoložljivost14

Xiaomi 15T Pro je na voljo v treh barvah: črni, sivi in ​​Mochi Gold ter v različici pomnilnika 12+512 GB, cena pa je 899 EUR.

Xiaomi 15T je na voljo v treh barvah: črni, sivi in ​​rožnato zlati in v dveh različicah pomnilnika: Xiaomi 15T 12+512 GB po ceni 699 EUR in 12+256 GB po ceni 649 EUR.

V obdobju od 24. 9. do 31. 10. ob nakupu naprav Xiaomi 15T Pro ali Xiaomi 15T prejmete v dar Xiaomi Robot Vacuum S40C – pametni robotski sesalnik.

Da bi kupec uveljavil pravico do darila, se mora v skladu s pravili promocije po prevzemu kupljene naprave do 30. novembra 2025 registrirati na spletni strani xiaomipromocija.si.

Naročnik oglasne vsebine je XIAOMI

