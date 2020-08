Šenčur je srce umetniške keramike

Ana Hanzel

Razstava ob obletnici

Del udeležencev (stojijo od leve proti desni): Ana Hanzel, fotograf Anže Grabeljšek, Tomaž Šebrek, Ivan Skubin, Ifigenija Simonović, Ivana Petan, Nikolaj Mašukov, sedita Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan.

Edinstvena zbirka umetniške keramike

Zavod V-oglje v Šenčurju je dobro poznano in visoko cenjeno žarišče umetniške keramike v svetu.

212 umetnikov iz 30 držav je v 15 letih oblikovalo izdelke iz gline v Šenčurju.

Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje, ki se ga umetniki zgolj na povabilo lahko udeležijo dvakrat v življenju, je v Vogljah, v Ateljeju keramike in lončarstvav ustvarjalnem duhu petnajstih let združil že 212 umetnikov iz tridesetih držav, med njimi sedem edinstvenih in svetovno priznanih. Likovno srečanje se je iz poletne likovne delavnice preoblikovalo v zanimiv likovni projekt.Atelje keramike in lončarstva v vasi Voglje pri Šenčurju julija postane prizorišče ustvarjalnega druženja, na katerem sodelujejo domači in tuji keramiki, kiparji, slikarji, fotografi in likovni kritiki. Ob petnajsti obletnici so sprejeli dva nova, častna člana, to sta dr. keramike in lončarstva Cuneyt ER in magister keramičnih tehnologij Cigdem Onder Er iz univerze Anadolu iz Eskisehirja v Turčiji.Zavod V-oglje v Šenčurju je dobro poznano in visoko cenjeno žarišče umetniške keramike v svetu in je preprosto čudovit in navdihujoč kraj, je o simpoziju zapisala, umetnica in nekdanja direktorica muzeja keramike Keramikmuseum Westerwald ter članica uprave AIC/IAC – Geneva. V slednjega je vključena svetovna elita avtorjev umetniške keramike, od leta 2011 pa tudi Zavod V-oglje, ki sta ga leta 2006 ustanovila Barba inz idejo širjenja znanja in izobrazbe na področju keramike v Sloveniji.Letošnji, 15. dogodek je potekal na domu obeh pobudnikov, organizatorjev in gostiteljev Barbe Štembergar Zupan in Nika Zupana. Udeležili so se ga, ob njih pa še trije člani Zavoda V-ogljein. Zaradi posledic in aktualnega stanja, povezanega z novim koronavirusom, so letos vsi umetniki prišli iz Slovenije. Od leta 2012 pa na simpoziju po priporočilu priznanega fotografavsako leto sodeluje tudi eden od obetavnih mladih fotografov, ki z udeleženci pripravi izvirne portrete. Letos je bil toSodelujoči umetniki so se prvi dan simpozija predstavili v Muzeju Šenčur. Na predstavitvi sta bila tudi podžupana Občine Šenčurin kranjski podžupan. V galeriji Prešernove hiše v Kranju so na ogled biseri umetniške keramike 25 umetnikov, od tega 19 tujih in šestih domačih avtorjev, z dosedanjih petnajstih simpozijev. Vrhunska umetniška dela spremljajo portretne fotografije avtorjev, ki jih je v posameznih letih posnelo devet fotografov. Na ogled je še razstava keramičnih del 16 avtorjev ter njihovih fotografij v Galeriji Mestne občine Kranj. Trajala bo do 4. septembra.Barba Štembergar Zupan je v Kranju povedala: »Razumevanje in podpora direktorice Gorenjskega muzeja Kranj, gospe, in kustosa razstave ddr.sta za Zavod V-oglje zelo dragocena. Predstaviti petnajstletno delo v galeriji Prešernove hiše je veliko priznanje in radost. Mednarodni simpozij umetniške keramike je edini tovrstni dogodek v Sloveniji.Ob petnajsti obletnici obiskovalcem galerije MO Kranj prikazujemo le drobec ustvarjenih del udeležencev simpozija: keramikov, lončarjev, kiparjev, ilustratorjev, oblikovalcev, slikarjev in fotografov. V tem času smo gostili 220 umetnikov in likovnih kritikov iz tridesetih držav. Volje in zagnanosti nam ni zmanjkalo, saj nas bogatijo številni lepi spomini in nova prijateljstva. Čar naše velike zbirke je, da so vsa dela nastala pred našimi očmi in o vsakem delu poznamo zgodbo.V Zavodu V-oglje smo hvaležni občini Kranj za možnost, da se predstavimo v njihovi galeriji, kar mi je kot rojeni Kranjčanki še posebno ljubo. Na podlagi pri nas nastalih del pa je s podporo in razumevanjem občine Šenčur nastala edina stalna zbirka umetniške keramike, ki je na ogled v Muzeju občine Šenčur že 15 let. Dodana vrednost simpozija je prepletanje in povezovanje znanj, reševanje problemov in iskanje novih izzivov.«