Semiščina dobiva svoj slovar

Na semiškem območju so prevzeli precej germanizmov – besed, ki so ostale po nekdanjih prebivalcih, kočevskih Nemcih. Viniško narečje se že od črnomaljskega precej razlikuje, kaj šele od semiškega. V njem na primer še vedno uporabljajo trdi ł (prišel, videl, rekel), kar kaže na vpliv bližine Hrvaške. Metličani pa govorijo po svoje. »Ko sem obiskovala tamkajšnjo srednjo šolo, sem večkrat slišala zanje značilno besedo odbojka – v Semiču je ne uporabljamo, pa tudi v Črnomlju ne,« je razliko v naglasih in govorici treh belokranjskih občin primerjala Lidija Jakša Kočevar, strokovna delavka Kulturnega centra Semič.

Tudi zato se semiška mladina loteva posebnega projekta – oživiti želijo že skoraj pozabljene besede iz svoje okolice z geslom: »Mi mlade smo se odločle, da bi blo fajn zbrat sem'ške besede na anm mesti pa naredt slovar sem'ških narečnih besed.« Gre za semiščino – narečje z mehkimi glasovi in vplivi iz dolenjščine ter belokranjščine in morda še kakega drugega okolja. S tem krepijo kulturno identiteto in ohranjajo govorico, ki se je prenašala iz roda v rod, včasih ob lupčkanju fižola ali na klupi pred hišo.

»Negovanje semiškega narečja se je začelo, ko sem se zaposlila v KC Semič, kjer je delo z mladimi pred mano opravljala kolegica Tamara. Jaz pa sem jih nato poskusila, ker niso bili posebno odzivni na družbenih omrežjih, nekoliko izzvati z našim narečjem; Da neoš pol reku, da nesi neč vedo in podobne objave sem se šla,« Lidija pisuje, kako je posejala seme semiščine. Kmalu so se ji pridružili še drugi člani Odbora za mlade Občine Semič, Anja Papič Jakša, Špela Sever, Špela Pašič (predsednica odbora), Anja Pašič, Katja Kapš, Timotej Banovec in Ema Šebalj Golobič. Besede, ki so jih morda večkrat slišali in nehote spregledali, ker niso bile v vsakdanji rabi, so se na neformalnih druženjih vse bolj uporabljale. Prišle so tudi na ušesa nekdanji direktorici KC Semič Ireni Plut, ki je Lidiji rekla, da je to odlična zamisel. Nekaj časa so imeli tudi gobčne Semiške klepetulje – to so bile tri gospe, ki so skozi različne dramske vsebine negovale naše narečje.

Največ na š in p

Ko so one opustile delovanje, so njihovo delo nadaljevale mlade Klepetave šokice. V skupini so semiško narečje še bolje spoznavale in spodbujale mlade. Tako je počasi prišla ideja, da bi izdelale svoj narečni slovar po zgledu prekmurskega ali štajerskega. Zanimanje je preseglo pričakovanja; na družbenih omrežjih so postavili razpredelnico, kamor lahko vpisujejo narečne besede, in kmalu so začeli odpirati okenca za vpisovanje fraz in anekdot. Seveda bodo za končno urejanje k sodelovanju povabili tudi jezikovne strokovnjake, da bo vse narejeno tako, kot se spodobi.

»Doslej je vpisanih več kot 500 narečnih besed, največ na črki š (39) in p (30) – v mesecu dni, kolikor naj bi približno izvajali prvi del projekta, za katerim stoji KC Semič, bomo stopili še do upokojencev, ki so zagotovo vir modrosti in znanja, ter preostalih društev, da bi tudi oni lahko prispevali kakšen izraz za prvi slovar klenega semiškega jezika,« je še povedala Lidija Kočevar Jakša in omenila nekatere, za lokalno okolje značilne besede: zek (zakaj), an bl ko drug (eden pametnejši od drugega), vč tok (preprosto, enostavno), dca (otroci), ldski ldi (nepoznani ljudje), lcnefka (pletena košara), joukca (novoletna jelka), be se posrale (ni variante), bugajmi (zbiranje denarja med sveto mašo) ... Kdo ve, morda bo iz tega nastala celo pesem, igra ali radijska oddaja v čisti semiščini.