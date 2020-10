Šele zgarane roke so prepričale birokrata

Na kmetiji zlepa ne zmanjka dela. To nam prizna tudi 69-letna Marija Lamovšek iz Mirne vasi pri Trebelnem, ki je bila pred dnevi ob praznovanju svetovnega dneva kmetic izbrana za kmetico leta. »To mi veliko pomeni. Predvsem pa je to potrditev, da smo tudi kmečke ženske nekaj vredne in spoštovane,« nadaljuje, ko nas pozdravi na kmetiji, kjer živi. Rojena je bila v sosednji vasi Roje, 15 hektarov zemlje so imeli. Sestra je šla v šole, njej so pa rekli, da bo doma ostala in pomagala. »Od nekdaj sem rada delala, najraje pa kosila, skrbela za konje, živino,« pripoveduje. Pred 52 leti se je poročila, moža Jožeta je spoznala v ...