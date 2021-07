Težko je najti presežnike za to, kar je Primož Roglič prikazal na dirkališču Fudži in njegovi okolici, kjer je osvojil prvo olimpijsko zlato za slovensko kolesarstvo. Lahko zapišemo le, da smo, tako kot to velja za na cestni dirki bronastega Tadeja Pogačarja, na delu videli šampionske noge, glavo in srce enega od velikanov slovenskega športa. V vožnji na čas gre na koncu vedno samo za številke, ki jih pokažejo ure,­ in v Rogličevi vožnji so bile več kot impresivne. S 44,2 km dolgo traso, na kateri so morali kolesarji premagati kar 846 višinskih metrov, je opravil s časom 55:04 in edini pr...