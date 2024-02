Selaku nagrada za življenjsko delo (FOTO)

Kot po navadi so se ga tudi tokrat udeležili najvišji politični predstavniki, diplomati in gospodarstveniki. Osrednja gostja dogodka je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je nagrajenima menedžerkama podelila priznanje artemida 2023. V Združenju Manager so podelili tudi priznanja za minulo delo. Priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta 2023 je prejel dolgoletni direktor podjetja Marmor Hotavlje Branko Franc Selak, ki se je v Marmorju Hotavlje zaposlil leta 1969, direktorsko funkcijo je prevzel leta 1980, leta 2008 se je delno upokojil, pet let pozneje pa zaradi gospodarske krize ponovno prevzel vodenje družbe. »Če v poslu delaš nekaj z ljubeznijo, si zelo težko premagljiv,« je ob prejemu priznanja dejal Selak in poudaril, da je pri svojem poslu vedno sledil vrednotam, kot so delavnost, poštenost, nezamerljivost in vztrajnost, pomembno pa se mu zdi tudi medsebojno spoštovanje med zaposlenimi. Vodenje podjetja sta prevzela njegova sinova.

Branko Franci Selak, ponosni prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta 2023

Gostitelja večera, mag. Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager, in Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager

Inovativne rešitve in povečanje prihodkov

Priznanje artemida, ki ga združenje podeljuje menedžerkam, ki so prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, sta prejeli direktorica družbe Lenis farmacevtika Vita Godec in generalna direktorica slovenske podružnice podjetja švicarskega farmacevtskega velikana Roche Eva McLellan. »Pod taktirko Godec je Lenis farmacevtika po združitvi s podjetjem Medicopharmacia prihodke povečala za četrtino v primerjavi s prihodki obeh podjetij pred združitvijo skupaj, slovenska podružnica Roche, na čelu katere je McLellan, pa je poskrbela za uvedbo inovativnih rešitev za slovenske bolnike tako na področju farmacevtike kot diagnostike,« so utemeljili v združenju. Na prireditvi so nagradili tudi najboljšega mladega menedžerja za leto 2023. To je postal direktor razvijalca nepremičninskih projektov Corwin Slovenija Michal Maco.