Šel se je ženit in obtičal v skalovju (FOTO)

»Danes nam je dan popestril pes Rexi, ki je bil pogrešan. Najden je bil na strmem skalnatem pobočju Rifnika, od koder si sam ni upal ne naprej ne nazaj. Po nekajurni reševalni akciji smo ga nepoškodovanega predali veterinarjem, ti pa so ga v nadaljevanju vrnili lastnikom,« so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Šentjur pred dnevi zapisali na svoji facebook strani. Na intervenciji so bili prisotni tudi predstavniki zavetišča Zonzani iz Dramelj, ti so rešenega psa odpeljali na veterinarsko postajo Tačka v Šentjurju. »Kuža je imel ob sprejemu 40 stopinj Celzija vroči...