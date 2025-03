Že desetletniki v Sloveniji tekmujejo: »Sošolec in sošolka sta bila intimna v učilnici« (VIDEO)

V podkastu Tisti dnevi v mesecu, ki ga lahko spremljamo na YouTube-u, kjer pet deklet brez zadržkov odpira različne teme, ki so aktualne za nežnejši spol, je bila tokratna tema seks v osnovnih šolah.

»Sošolec in sošolka sta kar v učilnici imela spolni odnos, seveda ni bilo učiteljice, ne nikogar drugega. Jaz sem prišel po svojo torbo in sem vse to videl. Še vedno imam travme in onadva se sploh nista sekirala, ko sem vstopil, vzel torbo, sploh se nista premaknila. V bistvu je ena imela že pri trinajstih letih splav kot tudi ena pri mlajši hčeri. V devetem razredu lahko rečem, da je od šestnajstih punc vsaj deset že imelo spolne odnose, večkrat je bilo rečeno, da ne seksajo zaradi užitka, ampak zaradi tega, ker tekmujejo med sabo, kolikor jih bo katera imela. Preko Snapchata so pošiljala sporočila, da so v diksiju, v gostilni na wc-ju, doma, ko sta starša odšla na vikend na dopust,« je izkušnjo sina delila mamica.

»Dejstvo je, da je to nova realnost. V izogib temu, da vsaj eno znanje predamo, ali najdemo kanale, kjer lahko rečemo otrokom, dajmo to pogledati in se bova potem pogovorila.«

»A smo starši za*** tukaj?«

