Sekretar odstopil, ker minister »nima osnovnega znanja«

Potem ko je pred dnevi zakrožila novica, da je z mesta državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu odstopil Anže Erbežnik, je kot razlog za to potezo navedel, da novi minister Marjan Dikaučič nima osnovnega znanja o evropskem pravu.







V izjavi, ki jo je danes objavilo Delo, je zapisal, da odstopa kot državni sekretar »zaradi nezmožnosti strokovnega dela na način spoštovanja prava EU, vladavine prava in pravne države ter človekovih pravic«. Dodal je, da ga je povabil minister Dikaučič »z obljubo jasnih pisnih pristojnosti na področju prava EU in kazenskega prava ter glede predsedovanja EU in vodenja zakonodajnih pogajanj posamičnih instrumentov EU«, kar pa se nikoli ni materializiralo, prav tako ni dobil pisnih pooblastil. »Kljub zapleteni politični situaciji v Sloveniji in logističnim izzivom (selitev v Slovenijo iz Bruslja) sem zadevo sprejel zaradi občutka dolžnosti, da Slovenija izvede dobro in dostojno predsedovanje glede pravosodja. Žal ugotavljam, da to ne bo mogoče,« je dodal.



»Žal ugotavljam, da politično vodstvo ministrstva (minister) nima osnovnega znanja prava EU. Predsedovanje v opisanih okoliščinah pa ne more biti samo branje vnaprej napisanega s strani uprave s papirjev in z elektronskih naprav na pogajanjih in sestankih, brez poznavanja osnov pravne vsebine,« je zapisal, prav tako je dodal, da ne more »sodelovati pri vodenju ministrstva, kjer se potencialno prepletajo zasebni interesi in pravni spori vodstva (ministra) s posameznimi odločitvami ministrstva«.

Dikaučič: Ministrstvo vodi minister

Minister Dikaučič pa se je za portal 24ur že odzval na ostre puščice: »Dr. Erbežnik se je ekipi pridružil zaradi njegovih strokovnih referenc na področju kazenskega prava, vendar v času njegovega delovanja na ministrstvu vsebinsko ni doprinesel oziroma nadgradil nobenih vsebin ministrstva. V času najinega sodelovanja sem spoznal, da je za uspešno opravljanje funkcije državnega sekretarja potrebno mnogo več kot to, ne nazadnje tudi spoštovanje sodelavcev in postavljanje skrbi za ugled ministrstva in Slovenije pred lastne potrebe po promociji.«



Dikaučič je že dodal, da nizkotni očitki veliko povedo o avtorju teh navedb in da Erbežniku »očitno ni bilo pogodu, da ministrstvo vodi minister«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: