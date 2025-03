Šejki bodo vložili milijone v Šenčur (FOTO)

V lepem sončnem vremenu so člani Društva Godlarji iz Šenčurja pripravili pisano pustno povorko, ki je vključevala 24 različnih tem s 300 sodelujočimi maskami. Potekala je od Srednje vasi do središča Šenčurja, ogledalo pa si jo je 15.000 radovednežev, ki so se lahko najedli šenčurske godle in krofov. Godlarji so v 35 letih ustvarili veliko nepozabnih likov, vseskozi pa ohranjali etnografsko-kulturno dediščino. Dan pred povorko so se predstavili številnim obiskovalcem pred nakupovalnim središčem v Kranju, ustavili so se tudi pred Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah, kjer jih je pozdravil žup...