Sejem za svetnika Marka

Ob godu svetega Marka je v središču Beltincev potekal celodnevni Markov sejem, ki je bil letos dobro obiskan, saj je bila na 14 stojnicah raznolika ponudba izdelkov in pridelkov številnih domačih rokodelcev in mojstrov od drugje. Ponujali so medičarske, lončarske, lesene izdelke, izdelke iz slame in iz ekološko pridelanih sestavin, sokove, sivko, zelišča, čaje, bučno olje.

700 let je od poimenovanja Beltincev.

Sejem je popestril rokodelec Jože Horvat iz Lipovcev, ki je prikazal pletenje košar iz naravnega šibja in se predstavil s svojimi pletarskimi izdelki. Člani Turističnega društva Beltinci so cvrli slastne langaše in prikazali svoja ročna dela. Potekal je tudi pester kulturni in zabavni program. Zaigrala je Plej banda Böltinci.

Na oder so stopili še pevski zbori iz vseh vasi občine, med njimi mešani pevski zbor Andrej Maroša Društva upokojencev Beltinci, Glasbena šola Beltinci, plesalci KUD Beltinci, folklorna skupina vrtec Beltinci, ljudske pevske Večernice Beltinci. Predstavili so se Veseli Vandrovci KUD Lipa in mešani pevski zbor KUD iz Melincev.

Jože Horvat iz Lipovcev je prikazal pletenje košar iz šibja.

Za zabavni del so poskrbeli domači glasbeniki. Markov sejem je obiskal tudi župan Marko Virag, ki je povedal, da sejem sovpada s 700. obletnico prve omembe vasi Beltinci in da je naselje pred več kot 200 leti dobilo trške pravice in pravico do sejmov.

Pritegnil je številne obiskovalce.

Društvo Sonček Murska Sobota je ponujalo svoje spominke.