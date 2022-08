Sejem vabi v Baško grapo

V Stržiščah v Baški grapi, s prelepimi pogledi na Porezen, Kojco in Črno prst, bo v nedeljo, 14. avgusta, od 16. ure potekal Stržiškarski sejem. Korenine praznika segajo v čas, ko je vsakdanjik uravnavala narava. »Ljudi je ujela v delo za kruh, v trud za življenje in v ljubezen do te zemlje,« pravijo organizatorji. »V času sejma je že minil čas žetve, in če je bilo vreme lepo, tudi košnje. Zemlja je že napenjala zrna repe in ajde v novo rast. Napočil je čas, ustavljen za veselje, za srečanja, za ples … In k tej radosti druženja bo kronika davnih časov nagovarjala tudi letos.«

Nekdanji sejemski dan vsako prvo nedeljo po sv. Lovrencu (10. avgusta), na katerem so se veselili po opravljenih najtežjih kmečkih opravilih, hribovski košnji, žetvi pšenice ter setvi repe in ajde, je izpričan že v župnijski kroniki iz leta 1884. Danes se ohranja kot srečanje krajanov in izseljencev, v vas pa prihajajo obiskovalci od vsepovsod. V kulturnem programu bo obiskovalce nasmejal slovenski dramski igralec, humorist in moderator Konrad Pižorn - Kondi. Bogat spremljevalni program, namenjen vsem generacijam, bo razpršen v prostor krog in krog doma krajanov. Stojnice bodo po stari navadi zasedli ponudniki domačih izdelkov in dobrot. Za mnoge bo morda uspešen lov na srečo – v srečelovu.