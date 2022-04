Na 15.000 m2 se bo predstavilo 245 podjetij iz 23 držav in vam predstavilo zadnje novosti in trende. Pregled nad ponudbo, neposreden stik s proizvajalci in sejemske ugodnosti, vse na enem mestu.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Gospodarsko razstavišče