Sejem Agra, tradicionalno svež že šestdesetič!

Vrhunski razstavljavci

Predstavilo se bo kar 1750 razstavljavcev iz 31 držav na skupaj 70.800 m2 razstavnih površin. Ponujali bodo inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme. Na voljo bodo semena, sadike, sredstva za nego živali in rastlin, oprema za živilsko predelavo in gastronomijo ter embalaža. Bogat bo program kmetijskih gradenj ter vsega, kar potrebujemo za urejanje vrtov in okolice. V pokušnjo in nakup bodo prehranske dobrote iz Slovenije in sveta.

Japonska - država partnerica

Država partnerica sejma Agra bo Japonska. V japonskem paviljonu bo sodelovalo več kot deset podjetij, ki bodo predstavila svoja živila, kmetijske stroje in tehnologije s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Pokušali boste lahko omake in začimbe za suši ter druge japonske jedi, testenine, mesnine, sadne jedi, alkoholne pijače, riževe in zelenjavne prigrizke. Iz dežele vzhajajočega sonca boste spoznali novosti na področju krožnih žag, košnje trave, samokolnic, pa tudi sisteme za akvakulturo in avtomatizacijo dela v kmetijstvu.

Sejem, ki ga sooblikujejo vodilne slovenske vladne, strokovne in stanovske organizacije, obeta tudi številne druge zanimive mednarodne državne in regijske predstavitve. Med drugimi se s skupinskimi razstavnimi prostori predstavljajo še Severna Makedonija, Madžarska, Senegal …

Sejem bo živ!

Najboljše tradicije in nove prakse bodo oživljale strokovne razstave govedi, konjev, drobnice, avtohtonih pasem slovenskih domačih živali s ponudbo izdelkov kmetij pa tudi razstava malih živali in rib v ribniku. Maneža bo živa z vsakodnevnimi atraktivnimi revijami govedi in konjev. Predstavljene bodo različne vprege in športno konjeništvo. Sejemska sreda prinaša tudi revijo drobnice, prikaz striženja ovac in dela pastirskih psov.

S cvetjem ovenčan sejemski praznik

S praktičnimi nasveti, delavnicami in strokovnim vodenjem bodo postregli praznično cvetoči sejemski vrtovi, osrednji sejemski vrt Biotehniške šole Rakičan, Poligon Zeleni dragulji narave, Permakulturni center s prikazi biodinamične pridelave, vzorčni čebelnjak z gredico medovitih rastlin, sejemska učna gozdna pot ter nasada starih sort jablan in slovenskih trt.

Sveže vsebine

Vsebinski poudarki strokovnih posvetov in nasvetov bodo na evropskem letu mladih in mednarodnem letu ribištva in ribogojstva. V prihodnost bodo vabile inovacije in digitalizacija. Z ekološkim kmetijstvom in hrano iz naše bližine bomo premagovali podnebne spremembe in ohranjali biotsko raznovrstnost. Prehransko varnost bomo krepili s krepitvijo podeželja in samooskrbo z dobrim gospodarjenjem z gozdom.

Praznično dogajanje

Spremljevalni program bodo zaznamovali sobotno tekmovanje v plesanju polke, nedeljska tržnica mladih kmetov, sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, prikaz vodenja teličkov s strani najmlajših rejcev in tekmovanje v vlečenju vrvi. V torek boste izvedeli, katera je mlada kmetica 2022, v četrtek pa uživali v srečanju starodobnih traktorjev Steyr. Vse dni se bodo vrstila stanovska srečanja tekmovanja, družabni in glasbeni dogodki.

V predprodaji do cenejših vstopnic in brez čakanja na blagajni prek mojekarte.si.

Nazdravite jubileju z nagrajeno kakovostjo!

K pokušnji in nakupom vas vabijo odlični pridelki in nagrajeni izdelki slovenske živilskopredelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. V vinski hali boste lahko visokemu sejemskemu jubileju nazdravili z vrhunskimi vini in spoznali najsodobnejšo vinarsko opremo. Domače dobrote in izdelke si boste lahko privoščili na Agrini tržnici. V vinski hali boste nazdravili novim šestdesetim letom z nagrajenimi vini, v Vinskem hramu pa tudi v družbi vinske kraljice Slovenije.

Vljudno vabljeni k praznovanju!

www.sejem-agra.si

Naročnik oglasne vsebine je Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA