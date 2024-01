Šefic z lastniki objektov, predvidenih za odstranitev: to so 4 možnosti, ki jih imajo

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je pogovore z lastniki objektov, ki so na Koroškem predvideni za morebitno odstranitev po lanski ujmi, ocenil kot koristne za lastnike in za vladno službo. Po njegovih besedah bi lahko bile konec maja ali v juniju izplačane prve odškodnine oz. podpisane pogodbe za nove objekte.

Sodelavci vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih so danes na Koroškem začeli individualne pogovore z lastniki objektov, ki so predvideni za morebitno odstranitev. Na seznamu vladne službe, ki se še spreminja, je trenutno 348 objektov, od tega je po besedah Šefica po zadnjih podatkih na Koroškem 18 takih objektov. Pogovorov so se udeležili vsi vabljeni lastniki teh objektov, je medijem povedal po današnjih pogovorih na Koroškem.

Ocenil je, da so bili pogovori zelo koristni tako za lastnike objektov kot tudi za vladno službo, ki ima po njegovih besedah zdaj pred seboj bistveno bolj natančno situacijo. Na sestanku so jim predstavili vse opcije in postopek, ki je predviden za ugotavljanje objektov, ki so ogroženi v skladu z interventnim zakonom.

Napovedali so jim, koliko časa približno bo trajal postopek in kdo bo imel prednost pri obravnavi. To so tisti, ki imajo porušene objekte in bodo morali na drugo lokacijo. V uvodnem delu so jim podali tudi vrsto splošnih informacij, kasneje pa so se z lastniki sestali še individualno in spregovorili o konkretnih vprašanjih glede posameznih situacij.

Naslednji predvideni koraki so po besedah Šefica priprava dokončnega strokovnega mnenja glede posamezne lokacije in priprava sklepa, stekla bo cenitev in na podlagi cenitve bodo pripravili ponudbo in pogodbo.

Konec januarja in v začetku februarju bi lahko bile izdelane ocene in pripravljeni predlogi sklepov, končni sklepi pa nato izdani proti koncu februarja. Če bo teklo vse tako, kot načrtujejo, bodo po besedah Šefica konec maja, v juniju lahko prva izplačila oziroma podpisane pogodbe za nove objekte.

Lastniki objektov, predvidenih za odstranitev, imajo skladno z zakonodajo eno od štirih možnosti. Lahko se bodo odločili za nadomestitveni objekt, to je za novi objekt na drugi lokaciji. Druga možnost je odškodnina, tretja nakup nadomestne nepremičnine, ki jo ponudi država, četrta možnost pa je, da država lastniku nepremičnine z objektom za odstranitev zagotovi lastninsko pravico na enakovredni nepremičnini, pri čemer lastnik nepremičnine sam poišče nepremičnino.

Ko bodo lastniki sprejeli eno od teh možnosti in ponudbo, bo sledil podpis pogodbe. V primeru, da ponudbe ne sprejmejo, pa je možna tudi razlastitev.

Šefic, ki se je danes na Koroškem sestal tudi z županoma občin Mežica in Črna, Markom Mazejem in Romano Lesjak, je povedal še, da so se s sogovorniki dogovorili tudi za kontinuirane stike za odprta vprašanja in izmenjavo informacij.

Sodelavci vladne službe bodo pogovore z lastniki objektov, ki so na seznamu za morebitno odstranitev, nadaljevali v petek v Savinjski dolini. "Čaka nas ogromno zahtevnega in odgovornega dela," je dejal Šefic.