Šef vladnega urada za komuniciranje kazensko ovadil Natašo Pirc Musar

»Zaradi krive ovadbe zoper direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje, mag. Uroša Urbanijo, je bila dne 09.06.2021 vložena kazenska ovadba zoper Katarino Bervar Sternad in Natašo Pirc Musar,« so danes sporočili prek vladnih spletnih strani. Navajajo, da sta omenjeni ob vložitvi kazenske ovadbe direktorja urada, v zadevi domnevne oškodovanke Slovenske tiskovne agencije, vedeli, da kazenska ovadba, ki jo vlagata, ne predstavlja kaznivega dejanja.



»V krivi ovadbi z dne 17.5.2021 sta direktorju Urada Vlade RS za komuniciranje, mag. Urošu Urbaniji, očitali zlorabo položaja, prestopa meje uradnih pravic in opustitev uradne dolžnosti in to kljub temu, da sta kot univerzitetni diplomirani pravnici na podlagi poznavanja pravnih predpisov v Republiki Sloveniji in na podlagi listin, ki sta jih predložili kot dokaz v krivi ovadbi z dne 17.5.2021 vedeli, da kazenska ovadba, ki sta jo vložili zoper mag. Uroša Urbanijo, ne predstavlja kaznivega dejanja,« piše v sporočilu javnosti. Pri tem dodajajo, da je kazensko ovadbo s podobnimi očitki proti direktorju Ukoma decembra 2020 že vložil Sindikat novinarjev Slovenije: »Kazenska ovadba je bila zavržena, saj je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ugotovilo, da mag. Uroš Urbanija pri svojem delu v odnosu do STA ni storil nobenega uradno pregonljivega dejanja.«



Na Ukomu vztrajajo, da od 1. januarja 2021 niso v nobenem pravnem odnosu z STA, na podlagi katerega bi jim lahko nakazovali sredstva: »Pravna podlaga, na podlagi katere je UKOM izplačeval sredstva za opravljanje javne službe STA, je predstavljala letna pogodba med UKOM-om in STA o opravljanju javne službe. Ker kljub številnim pozivom UKOM-a k sklenitvi pogodbe o izvajanju javne službe med STA in UKOM-om za leto 2021 STA ni izrazila interesa za sklenitev pogodbe, UKOM te pravne podlage za izplačilo sredstev STA ni imel. Prav tako zadostne podlage za izplačilo sredstev STA s strani UKOM-a ne predstavlja 66. člen ZIUPOPDVE (t.i. PKP7), saj ne zavezuje UKOMa k izplačilu sredstev za opravljanje javne službe STA.«

