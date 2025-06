Šef Petrola šokiral: Investicije preusmerjamo v tujino, zapiramo prodajna mesta

Petrol je zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv sprejel več ukrepov. Po besedah prvega moža družbe Saša Bergerja z današnjim dnem ustavlja vse razvojne investicije v Sloveniji, zamrzuje izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev, revidiral bo dobaviteljske pogodbe. Napoveduje tudi zapiranje določenih neprofitabilnih prodajnih mest.

Berger je vnovič izrazil razočaranje nad novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada podaljšala do zdaj veljavno uredbo in v regulacijo vključila še cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah. Posledično bodo tujci na avtocestah točili cenejše gorivo, kar pomeni manj davčnih prilivov državi kot doslej.

»Že doslej nevzdržen regulatorni okvir se z novo uredbo še zaostruje,« je poudaril. Stroški poslovanja so po Bergerjevih besedah na prodajnih mestih ob avtocestah približno trikrat višji, saj je treba upoštevati še stroške za vzdrževanje počivališč, za neprekinjeno poslovanje in za najemnine Darsu.

Razvojne investicije preusmerjajo v tujino

Tako Petrol z današnjim dnem ustavlja vse razvojne investicije v Sloveniji in jih preusmerja na tuje trge, ki imajo, tako Berger, prijaznejši regulatorni okvir. »To v širšem kontekstu pomeni tudi vpliv na slovenske družbe, ki so dobaviteljice Petrola,« je pojasnil.

V družbi so se odločili tudi zamrzniti vsa izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev, ki na letni ravni dosežejo okoli dva milijona evrov. Revidirali bodo vse dobaviteljske pogodbe, nadaljevali pa bodo stroškovno optimizacijo in zapiranje določenih neprofitabilnih prodajnih mest. Za zdaj še ni jasno, katera prodajna mesta po državi bodo zaprli. O tem bo po Bergerjevih napovedih več znanega v prihodnjem tednu.

Ukrepi začasni?

Član uprave Drago Kavšek je poudaril, da so omenjeni ukrepi začasne narave in jih bodo prilagajali glede na dejanski rezultat in nadaljnje regulatorne ukrepe. Kot so že zjutraj v sporočilu za javnost zapisali v družbi, si bodo tudi v prihodnje prizadevali za konstruktiven dialog z odločevalci z namenom iskanja ustreznih rešitev.

Oglasil se je minister Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je izrazil upanje, da bo Petrol, ki se je na novo regulacijo cen pogonskih goriv odzval z zaostrenimi ukrepi, ravnal razumno. »Iskreno upam, da bo izbral pot razuma, ki krepi zaupanje in dolgoročno vlogo v skupnosti,« je sporočil. »Ko podjetje, ki ima pomembno vlogo v naši družbi, na novo regulacijo cen pogonskih goriv odgovori z napovedmi o zmanjšanju obsega storitev in podpore skupnosti, se postavi vprašanje razumevanja njegove vloge v skupnosti,« je poudaril. Po njegovih besedah je od podjetja, ki ob uspešnih letih deli dobičke in krepi svoj položaj, razumljivo pričakovati, da se v zahtevnejših časih ne odzove z ukrepi, ki prizadenejo prav tiste, ki mu omogočajo delovanje. »Seveda nihče ne pričakuje poslovanja z izgubo, a razumljivo je pričakovati ravnotežje med interesom podjetja in širšo javno koristjo,« je še dejal minister.

V ozadju gre, kakopak, za vojno med Petrolom oziroma njegovim vplivnim delničarjem Darijem Južno ter vlado Roberta Goloba. Njen povod je nadzor nad upravljanjem Petrola.

Slovenci plačujemo dražje gorivo

»Pri dizlu slovenski potrošniki plačajo 3,41 evra več trošarine na 50-litrski rezervoar v primerjavi s povprečjem sosednjih držav. Pri bencinu je razlika 1,69 evra pri 50-litrskem rezervoarju. Povprečna trošarina med sosednjimi državami je približno 12 odstotkov oziroma pet centov na liter nižja od slovenske. Pri 50-litrskem rezervoarju to pomeni približno 2,6 evra razlike, zgolj na račun višje trošarine«, je pred kratkim opozorila Trgovinska zbornica Slovenije.