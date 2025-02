Šef Nata nas pošilja učit ruščino, če ne bomo storili tega! Pri Golobu smo izvedeli tole

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je pred časom v Evropskem parlamentu dejal, da morajo Evropejci zagotoviti več denarja za svojo vojsko. »Če tega ne storite, se udeležite tečajev ruskega jezika ali pojdite na Novo Zelandijo,« je dejal.

Mark Rutte. FOTO: Radovan Stoklasa Reuters

Kje je tu Slovenija in njeni izdatki za obrambo? Bo naša država kmalu občutno povečala obrambni proračun?

Predsednik vlade Robert Golob je v začetku meseca v Bruslju pred neformalnim vrhom EU dejal: »Temeljito bomo razmislili, na kakšen način bi Slovenija lahko povečevala svoje izdatke za obrambo,« Za zdaj so po njegovih besedah zadovoljni s tem, kar je v proračunu, in na kratki rok ne razmišljajo o zvišanju. Slovenija naj bi letos dosegla 1,5 odstotka, kar je po njegovem že velik zalogaj, je poročalo Delo.

Do leta 2030 dva odstotka BDP za obrambo

Ko smo na urad predsednika vlade naslovili vprašanje, kako komentirajo izjave prvega človeka zveze Nato glede učenja ruščine, če ne bomo povečali obrambnih izdatkov, smo ostali brez odgovora.

Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/delo

So pa nam glede višanja slovenskih izdatkov za obrambo še enkrat zatrdili, da je »Predsednik vlade je v začetku meseca, na neformalni klavzuri voditeljev in voditeljic EU v Bruslju, poudaril, da ostaja Slovenija zavezana izpolnjevanju svojih obveznosti do Nata, pri čemer do leta 2030 načrtujemo dosego dveh odstotkov BDP za obrambo. Krepitev obrambe je skupna odgovornost vseh zaveznic, pri čemer Slovenija dosledno izpolnjuje svoje zaveze in aktivno prispeva k skupni varnosti znotraj zavezništva.«

Zanimalo nas je, kaj o izjavah Rutteja in obrambnih stroških Slovenije meni šef opozicije Janez Janša. Njegovih odgovor še nismo dobili, objavimo jih takoj, ko jih prejmemo.