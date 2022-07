Šef kriminalistov spregovoril o pristiskih v času Janševe vlade

Direktor uprave kriminalistične policije David Antolovič je v pogovoru za portal 24ur dejal, da v svoji karieri ne pomni tako brutalnega pritiska vladajoče politike na posamezne preiskave kot v času prejšnje vlade. Meni, da je bila preiskava nabav zaščitne opreme povod za načrtne in usmerjene aktivnosti politike v smeri demontaže NPU.

Že na dan hišnih preiskav glede nabav zaščitne opreme so bili preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) tarča neutemeljenih napadov nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je izjavljal, da delajo pristransko in nestrokovno, je povedal.

Antolovič, ki je bil v tistem času pomočnik direktorja NPU, je ocenil, da je bil urad pred temi politično motiviranimi posegi avtonomen in imun na poskuse vplivanja na kriminalistične preiskave. »Kaj takšnega se ne sme več ponoviti,« je dejal.

Kritiziral je tudi odločitev, da se NPU vključi v preiskave sumov kaznivih dejanj zoper javni red in mir, saj se s tem zaposlene in materialna sredstva preusmerja na stvari, ki niso v njeni pristojnosti.

Delo NPU se je oviralo tudi z ustanovitvijo skupine za reševanje zaostankov policijske uprave Ljubljana, katere del so bili njegovi preiskovalci. NPU je namreč pristojen za preiskovanje najzahtevnejših oblik kriminala, in ne za reševanje zaostankov policijskih uprav, meni Antolovič.

Ob tem priznava, da so zaostanki predvsem na področju gospodarske kriminalitete velik problem, saj ta kazniva dejanja med vsemi predstavljajo okoli 80 odstotkov povzročene škode. Pomembno vlogo pri preiskavi teh dejanj namenja finančni preiskavi, ki bi se jo moralo integrirati pri vseh področjih kriminalističnih preiskav. Merilo mora biti vrednost izsledene protipravno pridobljene premoženjske koristi, s ciljem njenega odvzema. Kaznivo dejanje se ne sme splačati, je poudaril.

Antolovič, ki je bil s še mnogimi drugimi vodilnimi policijskimi strokovnjaki premeščen v Tacen in v eno ali obe od dveh delovnih skupin, je zaradi šikaniranja na delovnem mestu vložil kazenske ovadbe na Specializirano državno tožilstvo. »To obdobje mi je prineslo kruto spoznanje, kakšni ljudje so me v resnici obkrožali in kaj vse so bili pripravljeni storiti za določene interese,« se spominja.

V Tacnu se je med ostalimi znašel s sedanjim generalnim direktorjem policije Boštjanom Lindavom, s katerim se strinja, da je pred vsemi zaposlenimi težka naloga, kako povrniti zaupanje v institucijo policije.