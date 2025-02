Šef Iskre odpuščenim delavcem Etrela ponudil delo: »Ne moremo vzeti vseh 180, ampak ...«

Te dni je odjeknila vest, da slovensko podjetje Etrel, zdaj del švicarske korporacije Landis+Gyr, ki proizvaja polnilnice za električne avtomobile, odhaja v likvidacijo. Eden od zaposlenih je na platformi Reddit objavil čustveni zapis, kako dobro je delovalo podjetje, dokler je bilo slovensko. Ko pa so ga kupili Švicarji, je šlo samo še navzdol, pravi.

Odločitev podjetja o umiku s področja proizvodnje infrastrukture za električno polnjenje avtomobilov je pod vprašaj postavila usodo 180 zaposlenih v Sloveniji. »Danes so nas 180 zaposlenih zbrali na kup in povedali, da gre podjetje v likvidacijo. Hvala za nič,« je na Redditu zapisal eden od zaposlenih, ki bodo, kot kaže, zdaj ostali brez zaposlitve.

Šešok jim ponuja delo

Po objavi novice o negotovi usodi delavcev Etrela, pa se je oglasil prvi mož Iskre Klemen Šešok. Odpuščenim in psihično uničenim delavcem je ponudil delo v Iskri. »Ne moremo vzeti vseh 180 ljudi ... ampak, če si elektro inženir, tehnolog, nabavnik, kontrolor, finančnik, kadrovik, mojster podpore, imamo zate priložnost!« je zapisal na platformi LinkedIn. »Mi rastemo in rabimo ljudi!« je zapisal.

»Pri nas se dela veliko, šef teži non-stop (ampak v dobrem smislu), vsak dan sveže pečemo rogljičke (vsaj v Kranju), razumemo se in se borimo za delo. Iskra je slovensko podjetje, ki ostaja doma – rastemo in gremo naprej!«, je dodal Šešok.

Odmevna opozorila: gospodarstvo ekscesov ne more več financirati

Spomnimo, Klemen Šešok je tisti slovenski gospodarstvenik, ki je razburil skrajno levičarsko srenjo z besedami, da slovenska podjetja in delavci, ki z davki polnijo državno malho, niso več v stanju financirati njihovih ekscesov.

»Verjetno bodo živeli od sonca in ljubezni in se ukvarjali z dolgotrajno oskrbo drug drugega. Ne razumete, da je Evropa v resnih škripcih in da trenutni poslovni model upravljanja države ne deluje, ker kot se spomnim, zdravniki še vedno stavkajo, kot cel kup drugih javnih uslužbencev, po mojem nimate scenarija, kako boste plačali vse te povišice v javnem sektorju. Naj vam povem, da gospodarstvo ni več v stanju financirati teh vaših ekscesov.«, je dejal Šešok v podkastu Dela.

Švicarji se bodo osredotočili na ZDA

Švicarski ponudnik rešitev za upravljanje z energijo je v Etrel vstopil leta 2021. Takrat je pridobil 75-odstotni delež, aprila lani pa še ostalih 25 odstotkov. Podjetje, ki je do nedavno domovalo v Grosupljem, zdaj pa ima sedež na Škofljici, so preimenovali v Landis+Gyr EV Solutions.

Podjetje bi moralo postati vozlišče švicarske skupine za širitev rabe obnovljivih virov energije za električno mobilnost. A oktobra lani so, kot so spomnili na portalu Forbes Slovenija, sporočili, da bodo revidirali odločitev o smotrnosti poslovanja v regiji Evropa, Bližnji vzhod & Afrika (EMEA) in da se bodo bolj osredotočili na ZDA, poroča STA.