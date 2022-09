Sedmič kuhali jedi na žlico

Pred sedmimi leti se je prostovoljno gasilsko društvo Gornja Bistrica v občini Črenšovci odločilo, da bo poletne dneve imenovalo Bistriški dan. V začetku so se odločili in pripravili kuhanje najrazličnejših domačih jedi, ki pa je z leti preraslo občinske okvire. Zdaj tja vsako leto prihaja več ljudi, ki si želijo zabave, razvedrila in druženja.

Tudi gasilci iz PGD Melinci so kuhali.

Letošnji Bistriški dan je bil na prireditvenem prostoru in na zelenici športnega igrišča. Najprej je Društvo upokojencev Črenšovci skupaj z organizatorjem pripravilo srečanje upokojenskih društev, v nadaljevanju pa so na zelenici pripravili kuhanje jedi na žlico – Kotel fest. Sodelovalo je 15 ekip kuharjev amaterjev, profesionalcev in vseh tistih, ki radi kuhajo. Pomerile so se ekipe društev, organizacij in posameznikov iz občin Črenšovci, Beltinci, Velika Polana, Lendava, Murska Sobota.

Posebnost je bila, da se niso osredotočili le na eno jed, ampak so pripravili pasulj, golaževo juho, kislo juho, zelje z mesom, paprikaš, bograč, čili in še druge jedi. Organizator pa jim je pripravil osnovne mesne sestavine za kuhanje, to je bilo svinjsko, goveje in piščančje meso. V jedi pa so po potrebi dodajali še krompir, fižol, razne začimbe ... Preden se je vse skupaj resno začelo, je vse ekipe v imenu PGD Gornja Bistrica pozdravil in jim zaželel dobro kuhanje predsednik Simon Jakšič.

Vedno priljubljeni golaž

Vse ekipe so si stojnice lepo uredile s pridelki, jedmi, pogačami in podobno, da je bil prostor privlačnejši za pogled. Kaj kmalu je začelo iz kotličkov dišati in mamljiva jed je vse vabila na pokušino. Vse so nato brezplačno razdelili med svoje člane in obiskovalce. Na Kotel fest je prišla tudi županja Vera Markoja in pohvalila organizatorje ter se na lastna usta prepričala o kakovosti jedi. Prišel je še slovenski kuharski mojster, chef Bine Volčič, ter po svoji plati jedi tudi ocenil.

Za zabavo in ples je poskrbel Ansambel Igor in zlati zvoki. Organizator je ob koncu dejal, da si v prihodnje želijo projekt še razširiti, da bi na enem mestu kuhalo kar 30 ekip.