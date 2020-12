Sedmi paket tik pred sprejetjem: pomoč tudi za študente in upokojence

DZ bo na današnji izredni seji potrjeval nov protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije covida 19. Tudi ta (kot prejšnjih šest) prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa še vrsto dodatkov za najbolj ranljive skupine prebivalstva.



Po predlogu zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida 19 bo država enkratni solidarnostni dodatek izplačala upokojencem, študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami, prejemnikom otroškega dodatka, staršem z več otroki in starejšim kmetom z nizkimi dohodki.



Zaposleni v javnem zdravstvu in socialnem varstvu, ki delajo z bolniki s covidom, bodo prejeli višje plače, verski uslužbenci mesečni temeljni dohodek. Po obravnavi na seji odbora DZ za finance pa v zakonskem besedilu ni več zapisana možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev.



Predlog zakona predvideva tudi dodatne ukrepe za podjetja, ki jih je prizadela epidemija covida 19. Država jim bo financirala nakupe antigenskih hitrih testov, na voljo bodo imela posebna posojila z državnim jamstvom, podaljšuje se pomoč izvajalcem cestnega prevoza potnikov, uvaja pomoč gasilcem ter določa vrsto ukrepov za kmetijstvo. Odbor za finance je v ponedeljek nekatere predlagane ukrepe še razširil in finančni minister Andrej Šircelj je oceno vrednosti ukrepov zvišal s 550 milijonov evrov na do 600 milijonov evrov. Med drugim bodo dodatek za novorojenčke prejeli že rojeni po 1. januarju letos in ne šele od uveljavitve zakona.