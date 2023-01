Dvosedi vlečnici, ki pohodnike in turiste potegne na Veliko planino, se leta že močno poznajo. Ne le da je zastarela z vidika udobnosti, tudi precej dotrajana je že. Do konca leta namerava podjetje Velika planina dvosedežnico Šimnovec zamenjati s sodobnejšo šestsedežnico. Zdaj poteka drugi javni razpis, saj so prvega razveljavili. Upravna enota Kamnik pa gradbenega dovoljenja za prepotrebni objekt še ni izdala. Podjetje Velika planina, ki je izključno v lasti kamniške občine, je bilo lani uspešno na javnem razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odobrili so mu sedem milijono...