Sedemletniku rešila življenje

Letošnjega 13. januarja okoli pol štirih popoldne se je sedemletni Aljaž s prijateljem igral na zaledenelem ribniku za hišo v Sneberjah pri Ljubljani. Ledena skorja pod njima pa je popustila in padla sta v mrzlo vodo. Velika sreča v nesreči je bila, da se je Aljažev prijatelj sam rešil in hitro stekel po pomoč. »Sosedov fant nam je prišel povedat, kaj se je zgodilo.In s tem mu je rešil življenje,« pravi Aljaževa teta Jana Kastelic. Takoj je odhitela k utapljajočemu se nečaku. Oživljala ga je, dokler ni pokazal življenjskih znakov. Policista Goran Spasić in Rado Jakob Karo ter reše...