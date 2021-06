Sedem zlatih za naše oljkarje

Ivan Sirk med obiranjem oljk FOTO: OSEBNI ARHIV

Butični pridelovalci

Olje Morgan prodajajo tudi v evropske in azijske države. FOTO: Instagram

Bučinelovo olje zelo radi uporabijo priznani slovenski kuharji, tudi tisti nagrajeni z Michelinovimi zvezdicami.

Obrane v štirih urah

1171 vzorcev iz 28 držav so ocenjevali.

Slovenski oljkarji so že večkrat dokazali, da se s svojimi olji lahko brez težav kosajo s svetovno konkurenco. Na mednarodnem tekmovanju oljčnih olj v New Yorku v ZDA se je izmed 1171 vzorcev iz 28 držav kar sedem slovenskih pridelovalcev v domovino vrnilo z zlatimi medaljami. Eno od nagrajenih je Cuvee Morgan ekološkega oljkarjaiz Grintavca pri Kopru.»To, da smo že petič po vrsti dobili zlato medaljo, si naša družina šteje v čast,« pravi. In kakšen je recept za uspeh? Na eni strani južna terasasta lega oljčnika (230 metrov nadmorske višine v neokrnjeni naravi) in celoletna skrb za oljke: »Začne se pri spomladanskem obrezovanju, skrbno sledimo, da ohranimo plodove zdrave v ekološki vzgoji. Pravi čas obiranja in takojšnja predelava v oljarni Santomas v Šmarjah in seveda shramba olja v inox cisternah pod plinom. Na tak način lahko ohranimo maksimalno kakovost vse leto.« Olje prodajajo tudi v tujino, in sicer v nekatere evropske in azijske države. Sicer pa z njim vsako leto tekmujejo na različnih koncih sveta.Že drugo leto zapored je zlato medaljo prejeliz Višnjevika v Goriških brdih za ekstra deviško oljčno olje Sirk Blend. Razloži, da so, če želiš pridelati res kakovostno oljčno olje, najpomembnejši izbira območja, kjer rastejo oljke, rez, obiranje in čimprejšnje prešanje: »Prešati je treba isti dan, ko obiraš.« Ves čas je treba spremljati tudi napad oljčne muhe, da se pred njo še pravi čas zaščitiš. Pa tudi zrelost plodov. Le tako lahko zagotoviš, da boš obiral plodove z optimalno zrelostjo. Na kmetiji imajo 265 oljk različnih sort. »Nimamo samo ene sorte, saj lahko iz različnih pridelamo boljše olje,« še razloži in doda, da se tako tudi lažje približajo željam in okusom potrošnikov. Njihovo olje je sicer mogoče najti tudi v prestižnih butikih po Evropi. Po njem so povpraševali tudi iz Japonske. A kot sklene Sirk, ga preprosto nimajo toliko, da bi lahko sledili povpraševanju.Okoli 800 oljk imajo tudi na Kmetiji Drnovšček, ki stoji na višje ležečem delu Goriških brd, v vasi Vedrijan, in lahko proizvedejo 1800 litrov oljčnega olja na leto. »Lokalno je to velika količina, a če jo primerjamo s svetom, smo prej butični pridelovalci,« pove. Prve oljke so posadili leta 2000, danes pa imajo že šest glavnih sort, dve briški avtohtoni sorti, črnico in drobnico. Njihove oljčnike najdemo na južnih legah, drevesa so kotlaste oblike in posajena v enovrstnih terasah, kar, kot poudarjajo Drnovščkovi, omogoča boljše osončenje. Sogovornik pravi, da zelo radi sodelujejo z lokalnim okoljem oziroma z lokalnimi restavracijami in trgovinicami.Na svoje z zlato medaljo nagrajeno ekstra deviško olje Bučinel Briška črnica je ponosen tudi oljar. Njegova Kmetija Bučinel leži v vasi Gradno na zahodu Goriških brd. »To je za nas veliko priznanje. Še najbolj sem vesel zato, ker je bila moja želja, da dobim zlato medaljo za briško črnico in drobnico. Moj cilj ni imeti velikih količin olja, ampak da lahko kar največ iztržim od tega, kar ti da mati narava,« poudari. Oljke v suhem vremenu obirajo ročno in jih še isti dan odpeljejo v oljarno. Predelava se izvaja pri največ 26 stopinjah Celzija. Njegovo olje, kot še doda, zelo radi uporabijo priznani slovenski kuharji, kot stainNa mednarodnem ocenjevanju oljčnih olj je prvič sodelovala ekološka kmetija Aegida iz Grintovca pri Kopru.razloži, da jim zlata medalja za njihovo olje Aegida Leccio del Corno zelo veliko pomeni. »Potrjuje nam, da delamo dobro. Skrb za rastline, znati jim prisluhniti, čim manj kemije, malo sreče z vremenom, skrbna trgatev in predelava, pa je dobra letina v steklenicah,« Kaluža razkrije recept. Dodaja, da imajo zelo mlad nasad nekaj čez petsto dreves in da so količine olja še omejene. Prodajo ga predvsem prijateljem in znancem.Iz Kozane v Goriških brdih prihaja z zlatom nagrajeno oljčno olje Villa Eva. Za njim stoji družinarazloži, da so oljčnike uredili na delu opuščenih vinogradov in trenutno obsegajo 1,49 hektara. V njem imajo posajenih več različnih sort oljk (istrska belica, črnica, drobnica). Oljčniki imajo urejen moderen način namakanja in avtomatsko biognojenje. »Imamo urejeno vrtino in iz globine 30 metrov črpamo lastno vodo za namakanje. Analize vode so pokazale visoke vsebine mineralov in rudnin, ki blagodejno vplivajo na rast oljk in okus plodov. Mogoče je to del skrivnosti našega uspeha, poleg odlične umeščenosti terroirja med Alpami in Mediteranom,« pravi Brataševec in sklene: »Smo verjetno eni redkih, ki izvažajo olje tudi v Italijo, čeprav je Italija ena večjih pridelovalk oljčnega olja. Tam so kupci specializirane trgovine in zasebniki.«Družinaiz Kopra je strogo strokovno žirijo v New Yorku prepričala s premium ekstra deviškim oljčnim oljem, ki se prodaja pod Hoferjevo ekskluzivno blagovno znamko Gourmet. Zlata medalja je za Hofer, kot so nam odgovorili, še en dokaz, »da pri izbiri izdelkov v našo redno ponudbo sprejemamo pravilne odločitve, s katerimi lahko našim kupcem ponujamo najboljšo kakovost po najboljši ceni«. Za zdaj ga je mogoče kupiti le v slovenskih trgovinah omenjenega trgovca, »se pa trudimo našim dobaviteljem odpreti vrata tudi zunaj slovenskih meja«.Oljke Lisjakovih so obrane in predelane v samo štirih urah, in sicer v njihovi oljarni v Krkavčah. Pohvalijo se lahko, da so za svoja olja v zadnjih letih prejeli že več kot 450 zlatih medalj na različnih tekmovanjih. Samo letos jih pričakujejo deset.