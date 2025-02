Sedem prijateljev z obeh bregov potoka Ledava že vrsto let skupaj daruje kri

Sedem prijateljev z obeh bregov potoka Ledava, kjer si roko podajajo gorički hribčki in murska ravnica, je gotovo nekaj posebnega, in nekateri jih upravičeno imenujejo kar sedem veličastnih. Franc Pentek (Brezovci), Robert Flegar (Černelavci), Andrej Bedek (Brezovci), Miran Forjanič (Černelavci), Tilen Matiš (Lemerje), Franc Barbarič (Brezovci) in Tomaž Poredoš (Predanovci) so namreč krvodajalci, ki se že več let skupaj udeležujejo krvodajalskih akcij. To storijo štirikrat na leto, pri tem pa jim vedno uspe uskladiti datume, čeprav prihajajo iz različnih področij in sfer življenja. Nazadnje so kri darovali kmalu po valentinovem, v ponedeljek, 17. februarja, že pa so določili dva datuma, in sicer ponedeljek, 12. maja, in sredo, 13. avgusta.

Skupaj več kot 320-krat

Vseh sedem prijateljev je sicer rednih krvodajalcev, skupaj so tako kri darovali več kot 320-krat, torej so podarili okoli 150 litrov najpomembnejše tekočine. Med njimi prednjači Robert Flegar, ki je nujno potrebno življenjsko tekočino daroval že 122-krat. Pred epidemijo covida-19 so kri darovali bolj ali manj posamično ali v paru, med epidemijo pa so se po nekem naključju povezali in odzvali pozivom za darovanje. In od takrat to počnejo skupaj. Kot rečeno, štirikrat na leto, kolikokrat sploh lahko.

Enota transfuzijskega oddelka v murskosoboški bolnišnici, ki deluje pod okriljem Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, jih vedno sprejme v imenitnem vzdušju, običajno se tiste pol ure razvleče v polno uro. Smeha in različnih domislic seveda ne manjka. Tako bo gotovo tudi naslednjič, 12. maja, ko bodo spet kako ušpičili in se še enkrat družili pri Anji in Bianci. Obenem pozivajo Prekmurce, Prleke, Štajerce, Slovence ..., naj se odločijo za krvodajalstvo, saj je pomoč sočloveku največ, kar šteje v tem vrtoglavem svetu.