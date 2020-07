Sedem najbolj veličastnih tur v Julijcih

Letošnje poletje mnogi preživljamo kar doma, v Sloveniji. Ker je to odlična priložnost za obisk naših gora, smo izbrali sedem tur, ki z izjemo ene niso tehnično zahtevne. So pa nekatere zelo dolge in neprimerne za začetnike brez kondicije. Vsaka od izbranih je po svoje najlepša, pohajali bomo od najvišjega in najlepšega botaničnega raja v državi do znamenitega in skrivnostnega kraljestva Zlatoroga. Na pravljično lepih planinah se bomo najedli kislega mleka in se morda osvežili v skritem smaragdnem tolmunčku, za katerega večina ljudi sploh ne ve, da obstaja. Pogledali bomo skozi prestreljeno goro in se po najlažji ...