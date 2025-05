Sedem desetletij že nesebično pomagajo vsem, ki jih potrebujejo

Ob svetovnem dnevu gasilcev, na Florjanovo nedeljo, so se na slovesni akademiji v Šoštanju zbrali predstavniki vseh prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Šaleške doline (GZŠD), sosednjih gasilskih zvez Zgornje Savinjske doline (Mozirje), Savinjske doline (Žalec-Prebold), Mislinjske doline (Slovenj Gradec) ter pobratene GZ Hrastnik. S svojo prisotnostjo je jubilej požlahtnil poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, prišli so tudi župani občin Šaleške doline.

Četrtega maja namreč​ goduje zavetnik gasilcev sv. Florijan. Ta dan je priložnost, da se spomnimo, kako pomembno vlogo imajo gasilci v naši skupnosti, ter se zahvalimo za njihovo vsakodnevno prizadevanje za zaščito ljudi, živali in premoženja, njihovo izobraževanje, trdo delo in tveganje svojih življenj.

70 let trdega dela

Zgodovina gasilstva v Šaleški dolini se je začela pisati že leta 1897. Leta 1949 je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza Šoštanj, 6 let kasneje preimenovana v Občinsko gasilsko zvezo Šoštanj ter leta 1963 preoblikovana v Občinsko gasilsko zvezo Velenje. Leta 2008 je dobila sedanje ime, Gasilska zveza Šaleške doline, v katero je vključenih 13 PGD, poklicno gasilsko društvo PIGD Premogovnik Velenje in od leta 2024 še poklicna gasilska enota PGE Velenje.

»Danes se poklanjamo sedmim desetletjem trdega dela, tovarištva in požrtvovalnosti, obenem pa z zanosom gledamo v prihodnost, saj je gasilstvo mnogo več kot tradicija; je način življenja, ki ga skupaj živimo v družinah, v društvih in ga predajamo mlajšim rodovom,« je v uvodu povedal direktor PGE Velenje Bojan Brcar.

V Sloveniji se zgodi povprečno 49 nesreč na dan.

»Povezani ste, to ste dokazali že velikokrat, to se je prvič zgodilo že pred 70 leti. Prav ta povezanost krepi vaše in naše gasilske vrste. Nesreč bo vedno več, zato moramo biti pripravljeni, usposobljeni in opremljeni,« je dejal slavnostni gost, poveljnik Glažar.

»Vsak dan se v Sloveniji zgodi povprečno 49 nesreč. Ob teh nesrečah gremo pomagat in se ne vprašamo, kaj so naše dolžnosti. To dobro vemo in brez pomislekov priskočimo na pomoč. Šele nato morda pomislimo, kaj so naše pravice, ki izhajajo iz vsega, iz tveganja in početja, ki bolj ali manj prehaja po vzoru družin iz roda v rod,« je bilo slišati.

»In tako se povezujemo po hierarhiji od gasilskih desetin, društev do regijskih zvez in osrednje krovne zveze vseh gasilk in gasilcev v Sloveniji. Tu smo velika sila, moč in zaupanje, na to računajo vsi državljani. Zato je to naše poslanstvo več kot le početje gasilcev. Okrog 175.000 nas je v Sloveniji, vsi smo po malem vitezi, kot je bil naš predhodnik sv. Florjan,« je sklenil.

Na dan gasilcev se je zbralo veliko ljudi. FOTO: Jože Miklavc