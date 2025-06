Sečoveljske soline ogrožene?! Invazivna vrsta seje strah v Jadranu

Modra rakovica, invazivna tujerodna vrsta, ki izvira iz zahodnega Atlantskega oceana, se v zadnjih letih množično širi po Sredozemlju in vse bolj ogroža biotsko raznovrstnost in morske gospodarske panoge – tudi v Jadranskem morju.

Kot je poročala Televizija Slovenija, se najhujše posledice že čutijo v Italiji, kjer škodo v školjčiščih ocenjujejo na več sto milijonov evrov. V Sloveniji zaenkrat ni tako drastično, a strokovnjaki opozarjajo, da smo šele na začetku invazije.

Ekološki pritisk in gospodarska škoda

»To je zares katastrofa,« pravi Marco Spinadin iz Konfederacije ribiških zadrug Benečije, kjer se je razcvet modre rakovice začel leta 2022, leto kasneje pa dosegel kritične razsežnosti. V Italiji naj bi populacija rakovic uničila kar 150 milijonov evrov vrednosti školjk vongol.

Rakovice namreč uničujejo gojišča školjk, s čimer neposredno ogrožajo lokalno gospodarstvo. Poleg tega se prehranjujejo tudi z drugimi vrstami in s tem zmanjšujejo biotsko raznovrstnost, kar dodatno poruši občutljivo ravnotežje morskih ekosistemov.

Slovensko morje: še obvladljivo, a alarm že zvoni

Modro rakovico so v slovenskem morju prvič opazili leta 2019. Po besedah morskega biologa Lovrenca Lipeja iz Morske biološke postaje smo trenutno v prvi fazi invazije. Redno jo najdemo le v dveh okoljih – v laguni Stjuža in v Sečoveljskih solinah. »Tam to spremljamo in imamo veliko število podatkov, veliko smo tudi že razumeli,« je pojasnil.

V soboto bodo znani kuharski mojstri na koprski tržnici pripravljali jedi iz modre rakovice. FOTO: Abriggs21 Getty Images/istockphoto

Slovenija skupaj z Italijo sodeluje v skupnem projektu za nadzor in obvladovanje širjenja te vrste. Trenutno je fizična odstranitev (eradikacija) edina učinkovita metoda, načrtujejo pa tudi sledenje posameznim rakovicam z uporabo akustične telemetrije.

Rešitev – tudi na krožniku?

Zaradi vse večjega števila modrih rakovic so se tako v Italiji kot Sloveniji odločili za nenavadno kampanjo – spodbujanje njihovega uživanja. Modra rakovica je cenovno dostopna (manj kot štiri evre na kilogram), kulinarično privlačna in bi lahko pomagala pri nadzoru populacije.

»Predstavili smo tudi njeno možno kulinarično uporabo, zato smo v našo brošuro umestili štiri recepte na osnovi modre rakovice,« je povedal Boštjan Žlak iz Mestne občine Koper.

V soboto so znani kuharski mojstri na koprski tržnici pripravljali jedi iz modre rakovice, s čimer so želeli javnosti približati ne le okusnost, temveč tudi pomen njenega uživanja kot del boja proti invaziji.