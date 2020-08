Se vračate z dopusta? Preverite čakalne dobe na mejnih prehodih

Ob koncu turističnega vikenda je po podatkih prometnoinformacijskega centra na cestah še vedno velika gneča. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo osebna vozila pri vstopu v državo dve uri. Zastoji nastajajo tudi na mejnih prehodih Starod, Dragonja, Dobovec, Zgornji Leskovec in Jelšane, kjer je za vstop treba čakati do eno uro.



Na prehodih Gruškovje in Jelšane je čakalna doba tudi za izstop iz države, in sicer 30 minut.



Danes do 21. ure velja prepoved za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, na primorskih cestah do 22. ure.