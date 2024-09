Se vozite z javnim prometom? To so novosti, ki veljajo

S septembrom so začeli veljati novi vozni redi za medkrajevne avtobuse. Spremenjen vozni red velja tudi na linijah LPP, pri Slovenskih železnicah pa odslej ni več mogoče v vlakih kupiti ali podaljšati abonentskih vozovnic.

Novi vozni redi za medkrajevne avtobuse so objavljeni na spletnih straneh koncesionarjev oziroma avtobusnih prevoznikov Arriva, AP Murska Sobota, LPP in Nomago. Povezave na nove vozne rede so na voljo tudi prek spletne strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), in sicer na naslovu www.dujpp.si/vozni-redi.html.

Kot je pretekli teden za medije dejal direktor DUJPP Miran Sečki, novi vozni redi skozi upoštevanje dnevnih migracijskih in turističnih tokov po novem pokrivajo potrebe po javnem potniškem prometu tudi v krajih, kjer javnega prometa do sedaj ni bilo.

Z novimi voznimi redi so povečali število voženj. »Bistvo je to, da smo pokrili tista območja, kjer do zdaj sploh ni bilo voznih redov, in vožnje dodali tam, kjer je bila potreba večja,« je v izjavi za medije pojasnil Sečki.

Kot je ocenil, bo zaradi sprememb na začetku mogoče potrebnega nekaj potrpljenja, vendar bodo nove vozne rede po njegovih zagotovilih v nekaj mesecih izpilili. »Groba ocena je, da bi v roku dveh, treh mesecev lahko imeli te vozne rede pod streho, take kot morajo biti in potem naj bi bili tudi za dlje časa zacementirani,«je dejal.

Spremembe tudi pri železnicah

S 1. septembrom je prišlo tudi do sprememb pri Slovenskih železnicah (SŽ). Po novem v vlakih ne bo več možno kupiti ali podaljšati abonentskih vozovnic.

Potniki lahko nakup in podaljšanje vseh abonentskih vozovnic SŽ in abonentskih vozovnic IJPP izvedejo na potniških blagajnah na železniških postajah, na kartomatih, v spletni trgovini SŽ in v mobilni aplikaciji Grem z vlakom, je zapisano na spletni strani železnic.

Prav tako od danes naprej ne velja več počitniški vozni red pri Ljubljanskem potniškem prometu (LPP). Z današnjim dnem je namreč začel veljati tudi nov vozni red v mestnem in medkrajevnem potniškem prometu.

Poleg tega je na letališki cesti v Ljubljani s septembrom na voljo novo parkirišče sistema P+R, ki omogoča parkiranje in nadaljevanje poti z avtobusom javnega potniškega prometa. Na voljo bo 110 parkirnih mest, od tega šest za invalide. Linijo LPP 7 L bodo ob tem ukinili, linija 7 pa bo imela končno oziroma začetno postajališče na novem parkirišču.

Med drugim se spreminja tudi trasa linije 27. Na območju BTC City bo preusmerjena tako, da bo vozila naravnost po Ameriški ulici, nato pa nadaljevala po Italijanski ulici, Latinskem trgu in Letališki cesti do končnega postajališča.