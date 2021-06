Še vinska kraljica se jim ni mogla upreti

Gostjo in spremljevalce so povsod lepo postregli.

Vinski šampioni in župan Janko Kopušar FOTO: Jože Miklavc

Dobil kletarski ključ Na ocenjevanju so podelili 28 srebrnih ter kar 68 zlatih medalj ter izbrali šampione. To so: za bela vina tekočega letnika Vinotoč Primožič (traminec 18,47), šampion rdeča vina tekočega letnika Mihael Fajfar (modra frankinja 18,23) ter šampion vina posebne kakovosti Danilo Pokleka (chardonnay suhi jagodni izbor 19,33 točke). Za najboljšega kletarja leta 2020 so razglasili Jožeta Kuglerja. Kletarski ključ mu je predal edini vitez ERVV Mihael Fajfar, dosedanji večkratni nosilec tega zaslužnega in častnega naziva.

Vinogradniki so v Šmartnem ob Paki po težkem letu, ki ga je prinesel novi koronavirus, pred dnevi le slavili sadove lanskega letnika. Ob 25-letnici delovanja njihovega Društva vinogradnikov (DV) Šmartno, ki šteje okrog 110 članov iz občin Šmartno, Šoštanj, Mozirje in velenjske mestne občine, je zbrane na slovesnosti s podelitvijo medalj in priznanj za najboljša vina počastila tudi 24. slovenska vinska kraljicaSrečanje je potekalo v kleti Žibretv Malem Vrhu, pa pri vinogradnikuv Gavcah in pri največjem pridelovalcu vina v okviru društvav Slatini. Niso pa pozabili niti na najbolj glasbenega člana društvav Rečici ob Paki. Ob tem je podžupanPavlinovi pokazal novo pridobitev občinske uprave, moderno sejno sobo z vinskim šankom, ki je tudi hram protokolarnega vina šmarška kavčina. Pavlinova je poznavalsko že kar na domačijah okušala vina, kar ji je pozneje koristilo na zaključnem dogodku, kjer je kot sommelierka profesionalno, s svojimi ugotovitvami in visokimi ocenami strokovne žirije, skupaj z domačo prvo damo DV Šmartnokomentirala vodeno degustacijo.Društvo vinogradnikov je izvedlo ocenjevanje 96 od skupno 104 vzorcev vin. Komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki kmetijsko-vinogradniške stroke. Čeprav je lani dvakrat klestila toča in je bil zato pridelek manjši, pa je bil zelo dober, celo v povprečju boljših letnikov. »Z večletnimi izkušnjami ocenjevanja vin so se lahko vsi prepričali, da so vina na območju Šmartnega ob Paki oziroma štirih sosednjih občin zavidljivo visokokakovostna. Tako se uvrščajo tik pod vrh najkakovostnejših vin. K temu nedvomno pripomore trdo delo posameznih vinogradnikov, a tudi sistematsko vsakoletno izobraževanje s strani DV Šmartno ter nabiranje izkušenj na strokovnih srečanjih doma in v tujini,« je še bilo slišati v nagovorih predsednice Mojce Praprotnik in župana