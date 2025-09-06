ŠE DELATA NA ZEMLJI

Še vedno redita živino in obdelujeta zemljo

Praznovanje jubileja sta Marija in Franc začela z mašo v radgonski cerkvi. Rodili so se jima štirje otroci, imata še osem vnukov in dva pravnuka.
Fotografija: Na zakonca so zelo ponosni tudi najbližji. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger
Na zakonca so zelo ponosni tudi najbližji. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Da čas hitro mineva, sta nam ob praznovanju diamantne poroke povedala zakonca Marija in Franc Fras z Orehovskega Vrha pri Gornji Radgoni. Visoki jubilej sta zadnjo soboto v avgustu praznovala v okviru domačih, sorodnikov in prijateljev.

Slavje se je začelo z zahvalno mašo, ki jo je v radgonski cerkvi daroval domači župnik Franc Hozjan. V pridigi je poudaril pridnost zakoncev, ki sta si zgradila lep dom, ob tem pa nikoli nista pozabila na vero in redno obiskovanje cerkve.

Po 60 letih sta Marija in Franc obnovila zaobljube.
Po 60 letih sta Marija in Franc obnovila zaobljube.

Izročil jima je rožna venca ter listino, ki potrjuje njun visoki jubilej. Obred je z igranjem na orgle obogatila Nataša Perglav, ki je spremljala petje zbora Biseri. Dodajmo, da ena od prič s poroke pred 60 leti še živi, to je Janez Mlinarič, a se žal ni mogel udeležiti jubileja.

Še delata na zemlji

Marija se je rodila leta 1946 v Zbigovcih, v viničarski družini s tremi otroki. Vse življenje se je posvečala družini in delu na zemlji. Franc se je rodil leta 1943 na Janževem Vrhu. Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Orehovcih, ter nižji gimnaziji v Gornji Radgoni se je izučil zidarskega poklica. Kot vajenec se je učil pri znanem mojstru Ivanu Irgoliču v Podgradu pri Gornji Radgoni. Kot pomočnik se je najprej zaposlil v KK Radgona in nato v Komunali Radenska. Njegova zadnja zaposlitev je bila VGS Mura Murska Sobota, kjer je delal zadnjih 23 let in se 2003. upokojil. Ob delu se je izšolal za gradbenega delovodjo.

Zahvalno mašo je v radgonski cerkvi daroval domači župnik Franc Hozjan.
Zahvalno mašo je v radgonski cerkvi daroval domači župnik Franc Hozjan.

Dom, v katerem so se jima rodili štirje otroci, Vinko, Anica, Danilo in Darinka, sta si postavila na Orehovskem Vrhu. Danes ju razveseljujejo štiri vnukinje in štirje vnuki ter pravnukinja in pravnuk. Sta med redkimi na Orehovskem Vrhu, ki še redijo živino, kljub letom obdelujeta pet hektarjev zemlje, kar jima je v veliko zadovoljstvo, pri težjih delih imata pomoč bližnjih. Vsako jutro namenita Slovenskim novicam, nam še zaupata.

Ona je skrbela za družino in zemljo, on se je izučil za zidarja.

Praznovanje visokega jubileja sta Marija in Franc zaokrožila s kosilom in druženjem v Gostišču na kmetiji Kaučič pri Benediktu.

