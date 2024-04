Še vedno je precej takih, ki ne uporabljajo ustrezne zaščite

Kazalci prometne varnosti v letu 2023 so ostali obrnjeni navzgor, a kot v analizi ugotavlja Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), vseeno ne smemo biti zadovoljni. Med udeleženci v cestnem prometu je še vedno precej takih, ki ne uporabljajo ustrezne zaščite; od 28 umrlih voznikov osebnih vozil jih na primer osem ob nesreči ni bilo pripetih z varnostnim pasom, od 17 umrlih potnikov v vozilih pa jih ni bilo pripetih sedem.

Od devetih umrlih kolesarjev jih sedem ni uporabljalo kolesarske čelade, od tega dva na električnem kolesu. Čeprav so bili vsi starejši od 18 let in jih zakonodaja ne zavezuje k uporabi čelade, tak rezultat nazorno kaže ranljivost kolesarjev.

Varnostni pas in čelada sicer ne moreta preprečiti vseh hudih ali smrtnih poškodb, velik delež pa vendarle. Pogled na starostno strukturo povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po mnenju AMZS potrjuje potrebo po vseživljenjskem učenju voznikov osebnih vozil z obdobnimi osvežitvenimi vožnjami.

Kot ugotavljajo v analizi, delež hudih prometnih nesreč, v katerih so povzročitelji starejši od 65 let, narašča. Delež povzročiteljev med mladimi se še vedno niža. Po oceni AMZS je tako tudi zaradi aktivnosti, povezanih z vzgojo mladih voznikov.