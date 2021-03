V šole se vračajo tudi ostali dijaki, takšen je nov vladni odlok

Zaostritve na meji?

V šole se v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo, je danes sklenila vlada. Odločila je tudi, da bodo maske v osnovnih šolah obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda naprej. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah.Za namen vračanja dijakov prvih treh letnikov v srednje šole je vlada danes spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Ta tako ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih, še naprej pa prepoveduje zbiranje z nekaterimi izjemami na fakultetah, v študentskih domovih, višjih strokovnih šolah in glasbenih šolah. Odlok začne veljati v petek, uporabljati pa se začne v ponedeljek.Več o novem odloku naj bi jutri na novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanjeVrnitev dijakov prvih treh letnikov srednjih šol je vladi na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagala svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Dijaki prvih treh letnikov se bodo tako v šolah pridružili svojim kolegom iz zaključnih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja.Po napovedi ministra za zdravjenaj bi vlada v veliki meri pretresala tudi ukrepe o zamejevanju širjenja novih različic virusa. Kot kaže, zaostrovanja ukrepov za zdaj ne bo, po mnenju strokovne skupine, imamo namreč »razmere s sevi pod nadzorom«, je poročal Pop TV.Z namenom preprečevanja vnosa novih različic koronavirusa se sicer obetajo spremembe ukrepov na meji. Kot je že napovedala nova vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, naj bi uvedli novost: vsi, ki bi vstopali v našo državo, bi morali predhodno izpolniti spletni obrazec. Na osnovi podatkov iz tega obrazca bo potem po potrebi odrejena karantena, lažje pa bo tudi slediti, ali se ljudje držijo odrejene karantene.Vlada je menda danes prekinila obravnavo tega vprašanja in ga bo nadaljevala jutri.Poklukar je sicer na torkovi novinarski konferenci pojasnil, da je bilo po neuradnih podatkih v zadnjem tednu potrjenih 62 primerov angleške različice in en primer južnoafriške, uradno tedensko poročilo pa pričakuje danes. Nove različice po njegovih besedah predstavljajo izziv, kako z ustreznimi ukrepi zamejiti njihovo prekomerno širjenje.