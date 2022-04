Se v Sloveniji sploh lahko še cepi otroke? Izkušnja očeta je takšna ...

V Sloveniji se je doslej z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepilo 1.264.695 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.247. Najslabše so, kar je pričakovano, cepljeni najmlajši v populaciji, otroci stari od 0 do 11 let, skupaj 0,7 odstotka v tem starostnem razredu (z enim odmerkom 2397 otrok, z obema 1774 in z dodatnim odmerkom štirje otroci).

Na facebook skupini Science Mamas Forum, kjer moderatorke znanstvenice odgovarjajo na vprašanja, predvsem povezana s cepljenjem, se je s svojim vprašanjem oglasil oče, ki pravi, da že dva tedna skuša naročiti sina, starega 6 let, na cepljenje proti covidu-19, a je to očitno nemogoče. So cepljenje malih otrok uradno prekinili?

Moderatorka Nataša Karas Kuželički, ki je tudi znanstvenica na Fakulteti za farmacijo, je očetu na facebooku odgovorila, da je problem najverjetneje v tem, da je trenutno interes za cepljenje mlajših otrok zelo majhen. »Ena viala cepiva pa vsebuje 10 odmerkov, ki jih je potrebno porabiti v enem dnevu, drugače je potrebno cepivo zavreči. Zato verjetno v cepilnih centrih čakajo, da se namere dovolj prijav (vsaj 8 ali 9), drugače je potrebno zavreči preveč cepiva«.

Izkušnja očeta. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Kje se cepiti?

Oče je zapisal, da na cepilnem mestu v Kranju pravijo, da cepljenje majhnih otrok ne izvajajo več, prav tako na Jesenicah in v ZD Metelkova, v UKC Ljubljana pa že nekaj dni čaka na odziv. Zavrnili naj bi ga tudi pri pediatru, kjer so ga usmerili na cepilne centre. A na katerega, se sprašuje? »Sem večkrat pisal na NIJZ, a oni tudi nimajo pojma in odgovarjajo samo z brezosebnimi, predpripravljenimi odgovori: 'vas prosimo, da se v zvezi s termini in izvedbo obrnete na najbližji cepilni center'. Totalna katastrofa,« piše oče, ki meni, da cepljenje otrok proti covidu nikjer ni več na voljo ali pa so cepljenje otrok na tiho ustavili iz nekakšnih razlogov. Kaj je res?

Iz ZD Ljubljana so nam odgovorili, da v njihovem cepilnem centru cepljenje otrok, starih 5 do 11 let, poteka vsak drugi četrtek v popoldanskem času. V mesecu aprilu je to v četrtek, 14. aprila. Starši lahko svoje otroke naročijo na cepljenje preko portala ZD Ljubljana. V primeru, da se bodo prosti termini zapolnili, bodo dodali dodatne, pravijo.

Na Nijz so nas preusmerili na ministrstvo za zdravje, kjer so dodali, da mora cepljenje zagotoviti izbrani pediater.

Mama izrazila dvom v cepivo, znanstvenica ji je odgovorila

Karas Kuželički se je odzvala še na pripombo neke mame, ki je v zapisu izrazila dvom v cepivo in zato da ni nič nenavadnega, da se na cepilnem centru ne zbere več kot deset otrok. Karasova ji je odgovorila, da je sama svojo hčerko cepila, ker ne želi tvegati z dologročnimi zapleti oziroma da zmanjša tveganje. »Starši so verjetno mnenja, da je cepljenje bolj tvegano kot prebolevanje, kar pa ni znanstveno dokazano. Cepljenje v tej starostni skupini ima dejansko najnižjo stopnjo stranskih učinkov (glede na najstnike in odrasle). Res je, da pri nas pri mlajših otrocih ne vidimo veliko akutnih zapletov omikrona tako kot na primer v Hong Kongu, saj je pri nas relativno veliko otrok prebolelo starejše različice, nekaj pa jih je cepljeno (oboje namreč deluje zaščitno). Kar se tiče dolgoročnih posledic prebolevanja omikrona, kot kaže je multiorganskega vnetnega sindroma veliko manj kot pri drugih različicah, za ostale posledice kot so poškodbe v okviru long covida (nevrološke, kardiovaskularne) pa žal še ni dovolj podatkov, je pojasnila.«