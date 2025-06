Se v kratkem odpravljate v tujino? Potem je tole nujno branje

Vsem, ki načrtujete potovanje v tujino, pristojni svetujejo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že, ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega, so dodali.

En teden za nove potne listine

Čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice v povprečju traja en teden. Ker je zaradi načrtovanih počitnic v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov, se lahko čakalna doba tudi podaljša.

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za nujno izdelavo dokumentov, kar pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva v vseh državah Evropske unije, v državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški), v Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju, Martiniku, Moldaviji, Monaku, San Marinu, Andori, Gruziji in na Azorih.

Do konca leta 2025 bo potekla veljavnost nekaj manj kot 21.000 potnim listom in nekaj manj kot 62.000 osebnim izkaznicam.

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Državljanom zato svetujejo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Ste v tujini ostali brez dokumentov?

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev pogrešitve namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji.