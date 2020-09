Se trend obrača? Znano zadnje število okuženih v Sloveniji

V petek je bilo v Sloveniji opravljenih 1708 testov na novi koronavirus, od tega jih je bilo 43 pozitivnih. V bolnišnicah je bilo 24 pacientov s covid-19, dva manj kot dan prej, od tega trije na intenzivni negi. Aktivnih je 505 okužb z virusom, od začetka epidemije pa so pri nas potrdili 3122 okužb. Umrlo je 134 ljudi.Trenutno smo sodeč po številkah v rahlem upadanju trenda; medtem ko v zadnjih dneh narašča število opravljenih testov (v prvih štirih dneh septembra so skupaj vzeli 6.702 brisa, pozitivnih jih je bilo 198), pa število pozitivnih testo rahlo upada. Prvi septembrski dan so potrdili 55 novih okužb, naslednji dan 53, v četrtek 47, včeraj pa kot omenjeno 43.Preberite tudi: Že prvi dnevi novega šolskega leta so prinesli okužbe tudi v šolah . Okužbe so tako potrdili pri enem izmed učencev na OŠ Sava Kladnika Sevnica in na III. gimnaziji Maribor. V Slivnici pa je otroka v šolo pospremil starš, ki je kasneje ta dan dobil pozitiven izvid, v 1. osnovni šoli v Rogaški Slatini je okužena kuharica.Okužbe se pojavljajo tudi v vrtcih. Tako so vrtec v Sevnici epidemiologi obvestili, da je pri njih okužena oseba, v karanteni je 35 otrok in pet strokovnih delavcev. V četrtek so zaradi okužb zaprli podružnično šolo Trnava in vrtec v Trnavi, ki sodita v sklop Zavoda OŠ Braslovče,