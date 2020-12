Se sprašujete, zakaj toliko okužb? Policija razkriva najpogostejše kršitve ukrepov (VIDEO)

Spuščena žaluzija, v salonu pa stranke

Ugotovljene neskladnosti. FOTO: Twitter, Vlada RS

Zabave v stanovanjih in garažah

Na vladni tiskovni konferenci o covidu 19 so državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policijepredstavili stanje v domovih za starejše (DSO) ter ugotovitve inšpekcijskih in policijskih nadzorov v zadnjem tednu.Preberite tudi:Uršič je sporočil, da je ministerzapustil bolnišnico, da pa zdravljenje nadaljuje doma. Povedal je, da se veča število ozdravelih stanovalcev domov za starejše občane. Že približno 3000 se jih je vrnilo iz sivih v bele cone, samo včeraj 207. Včeraj je bilo na novo okuženih 199 stanovalcev in 89 zaposlenih v DSO. Zatrdil je, da posebno pozornost namenjajo zagotavljanju varnih obiskov v DSO v varnih kotičkih ali z uporabo osebne varovalne opreme.V socialnovarstvenih zavodih so dodatno zaposlili 367 ljudi, študenti in dijaki pa so opravili 72.476 ur dela. V programih javnih del se mesečno udeležuje 134 ljudi.Zaposleni in stanovalci v DSO bodo poleg zdravstvenih delavcev prva skupina, ki bodo cepljeni. Prijave v DSO so že v teku, cepljenje pa ne bo obvezno, a Uršič je prepričan, da se bo večina želela cepiti. Dodal je, da se hitri testi v DSO izvajajo po presejalnem programu.Potzeva je predstavila ugotovitve inšpektoratov. V preteklem tednu je bilo 2183 nadzorov, izrečenih pa 38 prekrškovnih sankcij, 252 opozoril po zakonu o prekrških ter 101 upravni ukrep.Ugotovljene neskladnosti po področjih:Zdravstveni inšpektorat je prejšnji teden opravil 1378 nadzorov. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij po zakonu o prekrških, 177 opozoril in 12 upravnih ukrepov. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 522 nadzorov, izrečenih 18 prekrškovnih sankcij in 155 opozoril po zakonu o prekrških. Opozorila se večinoma nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask. Zdravstveni inšpektorat bo v decembru redno izvajal nadzor na praznično okrašenih in drugih priljubljenih lokacijah.Preberite tudi:Poudarila je, da morajo maske prekriti nos in usta, če pa jo nosimo pod brado, je enako, kot če je ne bi imeli. Opozorila je, da je globa lahko v primeru ponovljene kršitve tudi višja od 400, kolikor je najnižja predpisana globa. Namen ni kaznovanje, ampak preprečevanje širjenja virusa. Pravi, da če ne bi bilo kršitev, tudi kazni ne bi bilo. »Svet se bo vrtel tudi brez nas, nič ni tako pomembno, da bi tvegali življenja,« je položila Slovencem na dušo. Omenila je, da so inšpektorji naleteli na frizerski salon, kjer je bila spuščena žaluzija, a se je videlo, da je notri več oseb in da je šlo očitno za opravljanje frizerske dejavnosti. V prihajajočem prazničnem času je pomembno, da se izogibamo druženjem, če pa sosedom priskočimo na pomoč z nakupom v trgovini, jim vrečko z nakupljenim pustimo pred vrati in se tako izognemo stiku.Pečjak je poročal o policijskih nadzorih in predstavil nekaj primerov. Opravili so 16.881 nadzorov na javnih krajih, od tega 180 na podlagi prijav občanov. Izrekli so 1002 opozorili, izdali pa 617 plačilnih nalogov. Zaznali so tudi devet primerov neupoštevanja ukrepanja policistov. Največ opozoril je bilo na območju PU Celje (404), Ljubljane (326), Maribora (75) in Kopra (51), največ glob pa na območjih policijskih uprav Ljubljana (201), Novo mesto (199), Celja (81) ter Maribora (67). Kršitev je sicer manj, je dejal in predstavil nekaj primerov ugotovljenih kršitev.V Ljubljani se zbirajo mladi v popoldanskih in večernih časih na otroških ali športnih igriščih; ne upoštevajo omejitve gibanja, popivajo, ne nosijo mask ... V Kopru so po prijavi policisti odkrili več mladih, ki niso nosili mask in se niso držali distance. Prav tako v Kopru so legitimirali pet oseb pred lokalom, ena izmed njih je poleg drugega kršila tudi prepoved gibanja med občinami. Veliko je zabav v zasebnih prostorih ali garažah. V enem od stanovanj v Ljubljani je bilo 13 oseb, v Grosupljem pa je prišlo med intervencijo ob kršenju javnega reda in miru dveh oseb celo do napada na policista. Ta je bil lažje poškodovan.Na Celjskem je voznica prevažala pet sopotnic, pri sebi pa so imele prehrambne izdelke in okraske. Vseh šest je kršilo ukrep prehajanja meja občin.Približno tretjino prekrškov predstavlja kršitev gibanja med občinami, tretjina združevanja več oseb, ki niso iz istega gospodinjstva, slaba tretjina pa nošenje mask.