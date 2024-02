Se spomnite Türkove črnograditeljske vile? Zdaj je legalizirana

Pred leti smo poročali o črni gradnji člana SDS Vitoslava Türka in njegove družine v Seči stoji na kmetijskem zemljišču. Tam so postavili 380 kvadratnih metrov veliko vilo.

Na zemljišču je pred desetletjem in več stal steklenjak, nato pa je prejšnja lastnica zaprosila za gradnjo sušilnice sadja. Načelnik uprave enote Piran Ivan Seljak je povedal, da je bilo leta 2002 izdano gradbeno dovoljenje za gospodarsko poslopje, drugih zahtev za poseg na teh parcelah pa ni bilo vloženih. Na teh zemljiščih bi smel torej stati le gospodarski objekt, pa še ta skoraj 100 kvadratnih metrov manjši.

Vit Türk. FOTO: Černivec Aleš

Hoteli so jo porušiti

Na odločbo koprske gradbene inšpekcije, da morajo porušiti nezakonito zgrajeno vilo na Parecagu nad Sečovljami so se pritožili. V sporočilu za javnost so takrat v družini zapisali, da bodo dokazali, da so vilo zgradili zakonito.

Rešil jih je nov gradbeni zakon, spisan za črnograditelje

Kot poroča RTVS, je vila zdaj legalizirana. Türkovi so jo legalizirali kot objekt daljšega obstoja, kar jim je omogočil novi gradbeni zakon iz leta 2022, ki je omogočil legalizacijo vsega, kar je stalo pred letom 2005.

Plačali nekaj čez 50 tisočakov in zadeva rešena

Vilo so legalizirali s tem, da so dokazali, da je bila zgrajena pred letom 2005, plačati so morali le 12.750 evrov za uzurpacijo kmetijskega zemljišča in komunalni prispevek v višini 40.000 evrov.