Se splača kupiti letno vinjeto za 2021?

Cene ostajajo enake

Letna vinjeta za leto 2021. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ste optimist ali pesimist?

Vinjete za leto 2021 bodo šle v zgodovino; po letu 2008, ko smo uvedli vinjetni sistem, naj bi bile svetlomodre vinjete za naslednje leto še zadnje, ki jih bomo lepili na vetrobranska stekla svojih jeklenih konjičkov. Letošnje letne vinjete številni kupci kar nekaj časa zaradi omejitve gibanja na domačo občino niso mogli uporabljati, glede na epidemiološko stanje pa utegne omejitev gibanja ostati v veljavi tudi v prihajajočem letu. Se torej splača kupiti letno vinjeto za 2021?Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo enake kot lani, prav tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vozila. To pomeni, da cena letne vinjete za osebna vozila ostaja 110 evrov, mesečne 30 evrov in tedenske 15 evrov. Letošnja vinjeta je veljavna do konca januarja 2021, torej bi lahko ob nadaljnjem zaprtju občin tudi v prihodnjem letu prihranili kakšen evro na račun nakupa vinjete, seveda pod pogojem, da te ne potrebujete zaradi npr. vsakodnevnega odhoda na delo po kateri izmed avtocest ali kakšnega drugega nujnega opravka (če želite priti v Ljubljani z enega konca mesta na drugega, je po navadi to najhitrejše po obvoznici, za katero pa je potrebna vinjeta).Preberite tudi:Da bi računali na nakup mesečnih vinjet ob morebitnem podaljšanju ukrepa omejitve gibanja na občine oz. ob morebitni ponovni uvedbi tega ukrepa, če bi nas v začetku prihodnjega leta res zajel še tretji val okužb, bi morali računati le na nakup treh mesečnih vinjet, da bi bil končni znesek (trikrat po 30 evrov je 90 evrov) nižji od nakupa celoletne vinjete (110 evrov). Tako bi prihranili 20 evrov, avtoceste pa bi lahko uporabljali le tri oziroma štiri mesece (če štejemo še januar, ko bo veljavna še letošnja vinjeta).Če ste torej med bolj pesimističnimi glede epidemije in omejitve gibanja in ocenjujete, da ne potrebujete vinjete več kot štiri mesece, lahko torej prihranite najmanj 20 evrov. Glede na napovedi o cepivih, ki so v zadnjih fazah testiranja in naj bi z njimi kmalu začeli cepiti najbolj ogrožene prebivalce, pa se bo epidemija po bolj optimističnih napovedih nekje do poletja prihodnje leto vendarle toliko umirila, da omejitev gibanja na občine najverjetneje ne bo več potrebna in bo letna vinjeta, ko se potegne črta, stala manj, kot če bi kupovali mesečne in se tako prilagajali epidemiološki situaciji.