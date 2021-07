Tanja išče moškega, ki je materi rešil življenje

Išče moškega, ki je pomagal njeni materi. FOTO: Facebook

Ob vsem, kar se dogaja tragičnega v življenju, je treba vedeti, da obstajajo tudi lepe zgodbe. Eden takih se je zgodil v ponedeljek v Ljubljani, ko je neznanec pomagal oslabljeni starejši dami. Njena hčizdaj išče tega moškega, da bi se mu lahko zahvalila. Takole je zapisala (nelektorirano):»Pozdravljeni, prosila bi za vašo pomoč. Danes dopoldne je nekdo rešil življenje moji mami (fant star 35-40 let). Našel jo je slabotno pri Plečniku (Križankah) in jo nemudoma odpeljal v zdravstveni dom (Barsos) od koder so jo naprej z rešilcem odpeljali v UKC. Vse kar se spomni je, da je imel koprsko registracijo. Prosim če delite, ker bi se mu resnično radi zahvalili Še so dobri ljudje okoli nas.«