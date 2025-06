Se slovenskim politikom že tresejo hlače? Golobovi mladci »z veseljem sporočajo, da ...«

Podmladek Gibanja Svoboda je 21. maja 2025 zagnal javno kampanjo z jasnim in provokativnim sporočilom: »Kriminalec naj ne bo politik.«

Zdaj pa Gibanje Svoboda Mladi »z veseljem sporoča, da je javnost množično podprla peticijo, s katero pozivajo k uvedbi jasnega pogoja nekaznovanosti za opravljanje najvišjih političnih funkcij v državi. Cilj, zastavljen ob začetku kampanje, je bil dosežen v manj kot treh tednih.«

Tako so prepričani, da uspeh peticije potrjuje, da v Sloveniji obstaja močna podpora uvedbi višjih etičnih standardov za politične funkcionarje.

Slovenski politični prostor ni brez primerov pravnomočno obsojenih politikov Janez Janša, prvak SDS, ki je bil leta 2024 pravnomočno obsojen zaradi obrekovanja nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča. Sodišče mu je naložilo 8.000 evrov denarne kazni. Pavel Rupar, nekdanji tržiški župan in poslanec SDS, je bil leta 2013 obsojen na eno leto zapora zaradi zlorabe položaja in je moral občini Tržič vrniti 40.000 evrov z obrestmi. Zoran Thaler, nekdanji evropski poslanec, je leta 2014 priznal krivdo za jemanje podkupnine, bil obsojen na dve leti in pol vikend zapora, denarno kazen in prepoved opravljanja javne funkcije.

Blaž Juren, podpredsednik Gibanja Svoboda Mladi, ki trenutno opravlja tudi funkcijo predsednika, ob tem poudarja: »Doseženih 5000 podpisov ni le številka – je močno sporočilo. Ljudje želijo konec tolerance do zlorab in jasna pravila za vse, ki opravljajo pomembne funkcije. Verjamemo, da mora politika temeljiti na zaupanju, integriteti in odgovornosti.«