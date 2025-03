Se še spomnite malega Aljaža, ki je pred štirimi leti padel v ledeno vodo in skoraj umrl? Tako je danes z njim (VIDEO)

Januarja 2021 smo poročali o hudi nesreči, ki se je zgodila na zamrznjenem ribniku v Ljubljani in skoraj vzela življenje. Takrat sedemletni Aljaž je med igro padel pod ledeno gladino in le hitra ter strokovna pomoč ga je obdržala pri življenju. Danes je zgodba dobila srečen epilog – enajstletni Aljaž je popolnoma zdrav in živahen otrok, ki mu nesreča ni pustila trajnih posledic.

Usodni padec in boj za življenje

Dogodek, ki je pred štirimi leti pretresel Slovenijo, se je zgodil sredi januarja, ko sta se dva otroka igrala na zamrznjenem ribniku na območju Most v Ljubljani. Led se je pod njima udrl, eden je splezal na varno, drugi pa je ostal pod vodo. Ko so svojci Aljaža izvlekli iz mrzlega objema vode, ni kazal znakov življenja. Takoj so začeli oživljanje, postopek so ga nato prevzeli reševalci in gasilci.

Na poti v ljubljanski klinični center je Aljaževo srce večkrat zastalo. Ko so ga pripeljali na oddelek otroške intenzivne terapije, so zdravniki sprejeli ključno odločitev – priključili so ga na zunajtelesni krvni obtok (ECMO), napravo, ki prevzame delovanje srca in pljuč ter telesu omogoči čas za okrevanje.

Medicinski čudež in neomajna volja

Aljaževa mama se danes z mešanimi občutki spominja tistih težkih dni. »V tistem trenutku nismo vedeli, ali ga bomo še kdaj slišali govoriti, se smejati ali igrati z vrstniki. Strah je bil neizmeren,« pripoveduje. Po več dneh na ECMO je začel kazati znake izboljšanja. Tri dni po nesreči so zdravniki njegovo stanje ocenili kot stabilno, četrti dan pa je poskusil dihati sam.

Vsak dan je prinesel napredek, dokler ni po dvajsetih dneh zapustil bolnišnice. Družina, ki je v teh težkih trenutkih dobila veliko moralne in duhovne podpore, je takrat sporočila: »Naj zmaga življenje.« In res je.

Tako je z njim danes

Danes je Aljaž živahen, vedoželjen četrtošolec. Njegova mama pravi, da na prvi pogled nihče ne bi mogel uganiti, da je prestal tako dramatično izkušnjo. »Zdrav je, igriv, nagajiv, prav tak, kot mora biti otrok njegove starosti. Kot da se nič ni zgodilo,« pripoveduje z nasmehom.

Njegova zgodba je še posebej simbolična ob nedavni 30-letnici zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO) v Sloveniji. Ta tehnologija je v zadnjih treh desetletjih rešila številne otroške in odrasle paciente s kritičnimi srčno-žilnimi in dihalnimi težavami.

Lekcija za vse

Aljaževa zgodba ni le dokaz izjemnih dosežkov slovenske medicine, ampak tudi opozorilo, kako nevarna je lahko igra na tankem ledu. Starši, gasilci in zdravniki opozarjajo, da je preventiva ključna – zamrznjena jezera in ribniki so lahko nepredvidljivi in usodni.

Čeprav se je takratna nesreča razpletla srečno, je prinesla pomembno sporočilo: življenje je krhko, a z znanjem, hitro reakcijo in vztrajnostjo lahko premagamo tudi najhujše preizkušnje.