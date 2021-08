Se (še) niste cepili? Cepilci pridejo k vam, poglejte, kdaj

Tivoli (8.00–12.00)

Vilharjev podhod (14.00–17.00)

Filipov dvorec (8.00–11.00)

Zvezda (16.00–19.00)

ZD Ormož – Sveti Tomaž (9.00–12.00)

ZD Murska Sobota – Beltinci (7.00–9.00)

Gornji Petrovci (10.00–12.00)

Moravske Toplice (11.00–12.30)

Šalovci (12.30–14.00)

Hodoš (14.30–16.00)

V Sloveniji so v nedeljo opravili 647 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 31 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 4,8 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 7,6 odstotka.



V bolnišnicah se zdravi 31 covidnih bolnikov, od tega jih 9 potrebuje intenzivno zdravljenje. V nedeljo za novim koronavirusom ni umrl nihče.

Virus, ki je za dobro leto dni močno ohromil življenje povsod po svetu, še vedno vzbuja strah. Koronavirusna okužba se v nekaterih delih sveta znova hitro širi, tudi v Sloveniji število okužb spet raste. Strokovnjaki opozarjajo, da je edini način, da covid 19 zajezimo, cepljenje.Z enim odmerkom enega izmed cepiv, ki se uporabljajo v Sloveniji za cepljenje proti covidu 19, se je trenutno cepilo več kot 920 tisoč ljudi, kar je 44 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki pa je od tega cepljenih 38 odstotkov (810 tisoč ljudi).Sicer pa je cepljenje še vedno brezplačno. Dnevno po Sloveniji krožijo tudi mobilne enote, ki pridejo kar v vaš kraj. V ponedeljek, 2. avgusta so te v naslednjih krajih:LJUBLJANACepljenje pa je mogoče tudi dnevno na stalnih lokacijah po vseh malo večjih slovenskih krajih. Seznam cepilnih centrov in delovni čas najdete na tej povezavi