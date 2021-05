Se samotestiranje le začenja? To je sporočila agencija za zdravila

Kot primerne jih je že označil NLZOH

Iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke RS (JAZMP) so nam potrdili, da so prižgali zeleno luč testom, ki jih bodo dijaki in osnovnošolci lahko uporabljali za samotestiranje. Kot so zapisali, je agencija »predlagatelju NIJZ izdala odločbo, ki mu je bila isti dan tudi vročena, s katero je pod pogoji v izreku odločbe odobrila dajanje v uporabo zadevnih testov za izvajanje samotestiranja v okviru posebnega presejalnega programa za šolstvo«. Samotestiranje naj bi ob tem tudi potekalo na domu, poskusno pa naj bi se začelo izvajati prihodnji ponedeljek, 24. maja.Na ministrstvo za zdravje smo že naslovili prošnjo za več pojasnil o tem, kdaj natančno naj bi se testiranje začelo in kako bo potekalo.V postopku verifikacije teste, namenjene samotestiranju učencev in dijakov, je sicer kot primerne za uporabo že ocenil tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V postopku preverjanja testov so ugotavljali, ali je konkretni hitri test sposoben zaznati asimptomatske nosilce, ki imajo visoko virusno breme, če si posameznik vzorec odvzame sam. Vključili so 493 sodelujočih, tudi osebe, ki so hospitalizirane zaradi resnejšega poteka bolezni, in mlajše od 15 let.Proizvajalec zagotavlja 95-odstotno občutljivost testa ob strokovnem odvzemu vzorca iz zgornjega dela nosu in grla. Na NLZOH pa so pri samotestiranju, kjer je oseba vzorec odvzela iz prednjega dela nosu, ugotovili, da je občutljivost testa pri simptomatskih osebah 69,28-odstotna. Pri osebah brez simptomov 72,22-odstotna, pri otrocih 90,91-odstotna, pri otrocih s simptomi bolezni pa 88,89-odstotna. Občutljivost sicer upada glede na število dni od pojava simptomov.Sprva je bilo sicer predvideno, da se bo samotestiranje dijakov začelo v šolah, 16. aprila, a je dobava testov zamujala, nato pa so jih morali še validirati. Država je teste naročila prek skupnega evropskega javnega naročila, v prvi fazi so jih naročili 300.000.