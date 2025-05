Še pomnite tovariši? Bi prepoznali Janšo v tej vlogi? (VIDEO)

Pisalo se je leto 1989. Slovenija je bila takrat še čvrsto del nekdanje skupne domovine, torej del SFRJ. A kljub temu je že dišalo po političnih spremembah, ki jih je povzročil padec berlinskega zidu. In pomemben del demokratičnih vrenj v Sloveniji je bila Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS). Zveza socialistične mladine Slovenije je bila politična organizacija mladih v Sloveniji, ki je delovala od povojnih let vse do devetdesetih let, ko se je z drugimi političnimi subjekti transformirala v stranko Liberalna demokracija Slovenije. Z aktivno držo v mesecih po aretaciji četverice JBTZ (poletje 1988) je dobila odkrit opozicijski značaj, čeprav je ostala vpeta v strukturo delovanja družbenopolitičnih organizacij.

Drugi časi ...

In ZSMS je imela na takratni RTV Ljubljana tudi svojo oddajo. To je bila oddaja Mladi za mlade – Naše prvo zadnje srečanje. V njej so med drugimi nastopili Igor Vidmar, novinar, ki je Sloveniji predstavil punk, prvi notranji minister v samostojni Sloveniji Igor Bavčar in tudi prvi minister za obrambo in večkratni premier Janez Janša.

Spodaj si oglejte posnetek oddaje ZSMS. Bi ga prepoznali?