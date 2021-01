Še pomnite leto 1991? Pošljite nam svoje spomine in fotografije

Svoje spomine nam lahko pošljete na dva načina:

Po navadni pošti na naslov: Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom: 30 let. Če želite, da vam fotografije vrnemo, ne pozabite pripisati še svojega naslova.

Z uporabo spletnega obrazca, ki ga najdete nižje na tej strani. Za pošiljanje daljšega besedila vam svetujemo, da ga najprej zapišete in shranite v wordu (ali podobnem urejevalniku) in nam ga skupaj s fotografijami pripnete v spletni obrazec:

Natančno 14. maja 1991 se je pisalo. Jugoslavija je razpadala, ena marka je bila na črnem trgu vredna 16 dinarjev (uradno v bankah 13, a kaj, ko jih ni bilo dobiti), v legendarnem kinu Komuna je igrala uspešnica Pleše z volkovi – in Slovenci smo odštevali dneve in ure do razglasitve samostojnosti.To je bil tudi čas, ko so nastale, časnik, kot ga do takrat pri nas še ni bilo in ki že 30 let velja za najbolj priljubljenega, spletna različica pa ruši rekorde in je decembra pozdravila tričetrtmilijontega bralca.V prihodnjih tednih se bomo v naših edicijah s številnimi prispevki spominjali zgodovinskega leta 1991. Vabimo vas, da pri tem sodelujete. Odprite beležnico ali zaženite word in. Pobrskajte zaiz tistega obdobja, ki bi jih radi pokazali vsej Sloveniji.Pošiljatelje, katerih prispevke ali fotografije bomo objavili v svojih edicijah, bomo nagradili s priložnostnimi darilci Slovenskih novic.