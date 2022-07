Se odpravljate v hrvaško Istro? Od ponedeljka tam omejitve in ukrepi

V hrvaški Istri bo s ponedeljkom stopila v veljavo omejitev porabe vode prve stopnje. To pomeni, da bo pitno vodo prepovedano uporabljati za pranje vozil in javnih površin, kot tudi za zalivanje zasebnih in javnih zelenih površin ter za tuširanje na plažah in kopališčih. Izjema bodo le tržnice in ribarnice, poroča hrvaška tiskovna agencije Hina.

Za omejitev so se na današnjem sestanku odločili župani istrskih občin v sodelovanju z direktorji vodovodnih podjetij. Razlog za to odločitev je slaba hidrološka situacija v Istri, kot tudi dejstvo, da do naslednjega meseca ni napovedanih obilnejših padavin.

»Pozivam vse, naj varčujejo s pitno vodo, da ne bo treba v prihodnje uvesti še bolj restriktivnih ukrepov,« je v izjavi dejal načelnik istrske županije Boris Miletić. Po njegovih besedah omejitve trenutno ne veljajo za kmetovalce, ključno pa je po njegovi oceni to, da se »zmanjša poraba vode v primerjavi z letom 2019, da bi z zdajšnjimi ukrepi lahko mirno počakali prve padavine«.

Ukrepi bodo uspešni le, če se jih bodo držali vsi

»Situacija glede naših izvirov, ki se uporabljajo v sistemu javne oskrbe z vodo, zagotovo ni dobra. Vsi izviri so v bistveno slabši situaciji, kot so bili leta 2012. Trenutno ima samo akumulacijsko jezero Butoniga nekaj večjo količino vode, tako da upamo, da ne bo problemov,« je trenutne razmere opisal direktor Istrskega vodovoda Mladen Nežić.

Načelnik županijskega štaba civilne zaščite Dino Kozlevac pa je poudaril, da bodo ukrepi obrodili sadove le, če se jih bo držal vsak posameznik. Po njegovi oceni se mora poraba vode zmanjšati za 10 do 15 odstotkov, še navaja Hina.